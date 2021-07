GOG vi regala un nuovo gioco gratis (ed è un platform “poetico”)

GOG ha annunciato una nuova promozione per tutti i giocatori PC, con la quale sarà possibile portarsi a casa gratis un nuovo gioco senza costi aggiuntivi.

Si tratta di un gradevole platform 2D a tema musicale, che gli amanti del gaming su PC potranno dunque godersi gratis utilizzando anche un controller.

Pochi giorni fa, lo store di CD Projekt ha deciso di mettere in regalo un ulteriore gioco per celebrare la Witchercon, l’evento dedicato all’omonima serie.

L’iniziativa fa parte della nuova promozione di GOG, che sostituirà quella dedicata ai giochi che potete finire in una notte.

Lo store di CD Projekt ha infatti annunciato l’avvio di una nuova serie di offerte, dedicati interamente alla creatività francese con sconti fino al 90%.

Per celebrare l’avvio di questa iniziativa, GOG.com ha però deciso di mettere in regalo Symphonia, un platform 2D dal gameplay poetico: i giocatori dovranno usare il violino per esplorare il mondo e suonare il miglior Concerto di sempre.

Let's celebrate French developers & publishers this week 🇫🇷

Grab Symphonia for #FREE, don't miss our new releases such as The Architect: Paris and Shattered – Tale of the Forgotten King and browse through 100+ deals up to –90%!

🥐 https://t.co/EWpftxVcZ5 | #GOGsale pic.twitter.com/YRS1aoWQKq

— GOG.COM (@GOGcom) July 12, 2021