GOG vi regala un gioco gratis per celebrare la WitcherCon

GOG ha annunciato un nuovo giveaway con cui potete portarvi a casa un gioco gratis da riscattare e tenere per sempre su PC.

Il giveaway viene lanciato come parte delle celebrazioni per la WitcherCon, l’evento che si terrà tra oggi e domani dedicato a The Witcher.

Com’è stato svelato per tempo, non ci saranno annunci legati ai videogiochi all’atteso evento, ma ne sapremo di più presumibilmente soltanto sulla serie Netflix.

Ci è stato già anticipato che ci saranno sorprese in tal senso, con Henry Cavill che sarà protagonista di uno speciale panel.

Il giveaway imbastito da GOG è dunque chiaramente a tema The Witcher, e non poteva essere altrimenti se consideriamo che lo store e il videogioco portano entrambi la firma di CD Projekt.

Sul negozio online potete trovare un hub dedicato alla WitcherCon con vari trivia e la lineup intera dell’evento.

Lì, i giocatori potranno anche riscattare una copia gratuita di The Witcher Enhanced Edition nell’app GOG Galaxy.

Per chi non lo conoscesse, si tratta del primo capitolo della trilogia dedicata a Geralt di Rivia dallo studio polacco.

A partire dalle ore 19:00, ci sarà pure un altro giveaway relativo ad un pack con il video del concerto di The Witcher 3 Wild Hunt, un codice per riscattare due ebook del fumetto Dark Horse Comics e quattro oggetti di Gwent.

Infine, è stata lanciata una promozione che vi permette di acquistare tutti i titoli a tema in sconto fino all’85%.

Sia i giveaway che gli sconti sui giochi saranno disponibili fino a lunedì 12 luglio alle nostre ore 19:00, per cui affrettatevi se siete interessati.

È di certo un momento di grande espansione per la proprietà intellettuale, con tra l’altro un nuovo gioco gratis che è stato appena lanciato.

Lo stesso si può dire del lato entertainment, che sta per accogliere già un primo spin-off rispetto alla serie Netflix di successo.

Questo non toglie che i fan di vecchia data stiano ancora facendo scoperte nell’ormai classico moderno The Witcher 3 Wild Hunt.