GOG, sconti fino al 90% sui giochi che potete finire in una notte

Il negozio digitale online GOG ha svelato da poco una nuova serie di offerte molto interessanti, legate a videogiochi che potete finire in una notte sola.

Si tratta dunque di un’ottima occasione per risparmiare su tanti prodotti apprezzati dagli utenti e dalla durata non eccessivamente lunga, come ad esempio i giochi della serie The Walking Dead di Telltale.

Non si tratta delle uniche offerte che sono state rese disponibili online per i giocatori PC, dato che Steam ha rinnovato le offerte della settimana con giochi a partire da 39 centesimi.

Inoltre, Xbox Store ha rinnovato da oggi le Promozioni Gold con giochi in offerta a partire da un euro e 30 centesimi.

Su GOG.com sono disponibili tante offerte su giochi che potete finire in una notte.

Gli utenti PC potranno risparmiare fino al 90% su alcuni grandi classici disponibili su PC a prezzi incredibilmente vantaggiosi, come la già citata serie completa di The Walking Dead ideata da Telltale Games.

I capitoli principali di questa apprezzata serie punta e clicca sono infatti disponibili a meno di 9 euro l’uno, con l’unica eccezione della stagione finale acquistabile a meno di 14 euro e 50 centesimi.

Sono presenti anche due classici di Electronic Arts rimasti nel cuore di molti appassionati: stiamo parlando di Dead Space e Mirror’s Edge, acquistabili entrambi a 5 euro o una cifra di poco inferiore.

Gli amanti dei platform potrebbero inoltre voler dare un’occhiata alla serie di Shantae, che include tutti i capitoli in offerta a prezzi vantaggiosi: per esempio, Shantae Risky’s Revenge Director’s Cut è disponibile a meno di 5 euro.

Potete consultare voi stessi la lista completa dei giochi che potete finire in meno di una notte in offerta cliccando qui, così da poter riuscire a non perdervi nemmeno uno sconto.

Vi ricordiamo che potrete approfittare di queste vantaggiose offerte fino a lunedì 12 luglio: il nostro consiglio è dunque quello di non farvi sfuggire queste occasioni a basso prezzo.

Se volete risparmiare anche sui giochi PlayStation, vi ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno in cui potrete sfruttare le offerte del weekend su tanti imperdibili giochi.

Inoltre, sono ancora disponibili le offerte di metà anno con sconti fino al 60% su alcuni dei titoli più importanti su PlayStation.

Non dimenticatevi inoltre di riscattare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, che potrete scaricare a partire da oggi.