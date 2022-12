GOG regala un nuovo gioco gratis, da ora (è un folle strategico)

Giocare senza spendere troppo – o magari nulla – è sempre cosa piacevole, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è sicuramente motivo di grande interesse.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077, ci ha spesso abituati ad iniziative di questi tipo, ovviamente con una certa regolarità.

Solo pochi giorni fa, infatti, la piattaforma aveva offerto un altro gioco, una grande – piccola – avventura davvero unica nel suo genere.



Ora, però, il nuovo titolo gratis di oggi si aggiunge all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di GOG, che speriamo non smetta mai di proporre offerte di questo tipo.

Questa volta il gioco gratuito è Worms Revolution Gold, strategico a turni sviluppato da Team17 e scaricabile in maniera totalmente priva di spese su GOG.

Il titolo in questione è infatti disponibile a partire dalla giornata oggi, martedì 27 dicembre 2022, fino alla sera di venerdì 30 dicembre.

Va sottolineato che la Gold Edition include non soltanto il gioco base, ma anche i quattro DLC che aggiungono altri contenuti all’esperienza generale. «Per la prima volta in assoluto il gioco vede la presenza di acqua dinamica, oggetti fisici e quattro diverse classi di vermi!»

Per poterlo scaricare gratis vi basterà cliccare a questo indirizzo, accedere con il proprio account personale e cliccare poi sul pulsante ‘Add to Library’ per aggiungere il gioco alla vostra libreria personale.

