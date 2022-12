GOG vi regala un gioco gratis, una grande «piccola» avventura

I giocatori sanno bene che giocare senza spendere troppo è una manna, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è ancora di più cosa buona e giusta.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (lo trovate a prezzo stracciato su Amazon), ci ha spesso abituati ad iniziative di questi tipo, ovviamente con una certa regolarità.

Lo scorso mese di novembre, infatti la piattaforma aveva offerto un altro gioco, un titolo perfetto per chi ama il vino (sì, avete capito bene).



Ora, però, il nuovo titolo gratis di oggi si aggiunge all’enorme elenco di giochi gratis offerti dallo store di GOG, che speriamo non smetta mai di proporre offerte di questo tipo.

Questa volta il gioco gratuito è Ghost of a Tale, una piccola avventura con dei topolini come protagonisti. Il gioco è infatti completamente gratuito e può essere riscattato – per un periodo di tempo limitato – a questo indirizzo.

L’offerta è valida fino al 15 dicembre 2022, ma nel caso decideste di riscattare il gioco sappiate che questi rimarrà vostro per sempre e senza quindi limiti di tempo.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Ghost of a Tale segue le gesta di un coraggioso Topo menestrello di nome Tilo nella pericolosa missione di sfuggire alle segrete di Forte Derovin e scoprire il destino del suo vero amore, Marna. Ambientato in un mondo medievale in cui i Ratti dominano tutte le altre creature, Ghost of a Tale intreccia una storia epica e profonda al tempo stesso, combinando elementi dei classici giochi di avventura, RPG d’azione e di esplorazione con uno stile visivo ricco e altamente coinvolgente. Nei panni di un topo armato con il talento per la furtività, l’agilità e il travestimento e il dono di un menestrello per la musica, esplorerai la sempre più decrepita fortezza, dai suoi vasti boschi alle rive dei laghi, fino ad arrivare alle sue catacombe infestate da ragni, sfuggendo ai suoi numerosi pericoli e scoprendo i suoi più antichi segreti.

