GOG esagera e vi regala 38 giochi gratis per sempre, da adesso

Se siete alla ricerca di nuovi giochi gratis da scaricare sul vostro PC, senza essere obbligati ad effettuare alcun acquisto, la nota piattaforma GOG ha deciso di venirvi incontro e proporvi ben 38 titoli pronti per il download.

La lista contiene tante produzioni interessanti, includendo anche i primi due grandi capitoli della serie The Elder Scrolls (potete recuperare l’amatissimo Skyrim in consegna rapida su Amazon), che saranno vostri per sempre.

A differenza di quanto infatti accaduto in passato con altri giveaway, i 38 giochi offerti su GOG da questo momento resteranno infatti gratuiti senza limiti di tempo e potrete riscattarli solo quando lo desidererete.

L’unico requisito sarà quello di avere a disposizione un account sul noto store di CD Projekt, tramite il quale potrete sempre trovare i vostri omaggi sempre disponibili e senza dover utilizzare alcun DRM.

Si tratta dunque di un’ottima opportunità per riscoprire sul vostro PC i classici più apprezzati dagli utenti negli ultimi anni: ricordiamo che non sarà necessario effettuare alcun acquisto e che l’operazione è completamente gratuita.

Potete trovare l’elenco completo dei giochi gratis disponibili su GOG qui di seguito: all’interno dei tweet troverete inoltre i link diretti alle pagine ufficiali per procedere immediatamente al riscatto.

I primi due capitoli di The Elder Scrolls sono stati aggiunti soltanto recentemente al lunghissimo elenco di offerte gratuite: Bethesda ha infatti deciso di proporre senza alcun costo aggiuntivo questi capolavori sui migliori store PC digitali.

Ricordiamo inoltre che non esiste alcuna data di scadenza e che potrete aggiungere questi 38 giochi gratis da adesso: non ci resta dunque che salutarvi augurandovi un buon divertimento.

Prima di lasciarvi al download, cogliamo l’occasione per ricordarvi che Epic Games Store vi regala fino alla prossima settimana il remake di un grande classico.

Non si tratta però dell’unica sorpresa disponibile per gli utenti PC: anche Electronic Arts ha deciso di fare un gradito regalo ai fan di Dragon Age e Mass Effect, offrendo gratis i DLC dei primi capitoli.

Segnaliamo inoltre un progetto molto interessante realizzato dai fan, disponibile anche in questo caso totalmente gratis: potete giocare senza costi aggiuntivi il remake di un grande Halo in Unreal Engine 5.