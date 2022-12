Xbox Store, nuovi sconti settimanali fino al 90% in vista del 2023: ecco i migliori

Siamo ufficialmente entrati nell’ultima settimana del 2022: in attesa che arrivi ufficialmente l’anno nuovo, Xbox Store ha deciso di rinnovare nuovamente la propria scelta di offerte a tempo limitato su diversi giochi.

Come ogni martedì, lo store di casa Microsoft ha deciso infatti di proporre nuovi sconti per i titoli acquistabili sulle console next-gen (trovate Xbox Series S in sconto su Amazon), con nuove consuete Promozioni Gold e offerte Spotlight per i fan.

Ricordandovi che sono ancora disponibili le Offerte di Fine Anno con incredibili sconti sui giochi più amati, da questo momento potrete scoprire altri interessanti titoli con riduzioni di prezzo fino al 90%, giusto in tempo per festeggiare l’arrivo del 2023.

Tra le nuove offerte di questa settimana vogliamo segnalarvi A Plague Tale: Requiem, la sorpresa di Asobo Studio candidata anche al GOTY 2022 ai The Game Awards che oggi potrete fare vostra con il 20% di sconto.

Per gli amanti dello sport segnaliamo anche un interessantissimo bundle con PGA Tour 2K23 e NBA 2K23: le simulazioni di golf e basket potranno essere vostre in un unico pacchetto con lo sconto del 50% e con un risparmio di ben 50 euro.

Segnaliamo poi la disponibilità di numerosi prodotti con offerte ancora più generose: uno degli sconti più interessanti è dedicato a Slender The Arrival, la celebre avventura horror che potrà essere vostra a soli 99 centesimi, grazie alla riduzione di prezzo del 90%.

Se volete scoprire nel dettaglio tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, incluse i già citati sconti di Fine Anno, vi invitiamo a consultare il seguente indirizzo per non perdervi nemmeno un’occasione. Di seguito, invece, troverete una nostra selezione delle migliori nuove offerte settimanali:

A Plague Tale: Requiem — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Aliens: Fireteam Elite Ultimate Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Baldur’s Gate: Dark Alliance II — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Curse of the Dead Gods — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Far Cry 3 Classic Edition — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Bundle — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Mass Effect — Sconto del 75%

— Sconto del 75% PGA Tour 2K23 x NBA 2K23 Bundle — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Rayman Legends — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Scott Pilgrim vs The World: The Game — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Serious Sam: Siberian Mayhem — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Slender: The Arrival — Sconto del 90%

— Sconto del 90% Star Wars Episode I Racer — Sconto del 50%

— Sconto del 50% The Falconeer — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Vampyr — Sconto del 75%

Anche noi abbiamo scelto di salutare a modo nostro il 2022 delle console Xbox, svelandovi quali sono stati i 10 peggiori giochi usciti su Series X|S, secondo le medie voto di Metacritic e in cui non mancano alcune sorprese.

Sfortunatamente, la seconda metà del 2022 di Xbox Game Pass si sta chiudendo a sorpresa senza alcun nuovo gioco gratis, tuttavia ci sono già tantissimi giochi confermati per il 2023 da non lasciarvi sfuggire.