Tanti giochi a meno di 10 euro su Eneba!

Lo store Eneba è uno dei luoghi ideali dove comprare chiavi digitali e abbonamenti per console PlayStation, Xbox e PC. Anche quest’oggi, per i lettori di SpazioGames, abbiamo deciso oggi di suggerirvi una serie di offerte realmente sorprendenti in occasione sui titoli a meno di 10 euro.

Ad esempio, per soli 8,86€ potete mettere le mani su Grand Theft Auto V: Premium Online Edition. Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 10, abbiamo affermato che «analizzato nella sua essenza più pura, GTA non solo si dimostra essere un titolo ludicamente eccellente ma è in grado di prendere la società odierna e di ridicolizzarla in maniera sublime, facendo tesoro di tutti gli eccessi e pazzie a cui il mondo ci sta lentamente abituando. Un’altra pagina imperdibile è appena stata scritta nel mondo dei videogiochi, ora sta solo a voi leggerla e farla completamente vostra».

Piuttosto interessante anche Dying Light: Platinum Edition, proposto a soli 7,99€, rispetto ai 48,99€ usuali di listino, con uno sconto dell’84%. Si tratta della versione definitiva del primo capitolo della serie a base di zombie, che contiene, oltre al gioco base, anche tutti i relativi DLC, come l’espansione The Following, la modalità L’orda di Bozak, le zone si quarantena aggiuntive Cucina e Magazzino, il pacchetto Ultimate Survivor e altro ancora.

Nella nostra recensione abbiamo affermato che «Dying Light è un valido mix di survival, GdR, esplorazione e horror. Rispetto a Dead Island perde forse un po’ a livello di novità e di ambientazione, ma guadagna su altri fronti grazie all’elemento del parkour e a un sistema di crafting più snello e istantaneo».

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare in offerta su Eneba