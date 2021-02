God of War, video confronto mostra le differenze tra PS4 e PS5 (con la patch)

Durante la giornata di ieri, God of War – l’avventura di Kratos disponibile su console PS4 dal 2018 – si è aggiornata con un nuovo update che porta il titolo sviluppato da Sony Santa Monica in linea con gli altri giochi riveduti e corretti per la nuova generazione Sony di PS5.

Grazie alla patch, il titolo gira ora su piattaforma next-gen a una risoluzione 4K in checkerboard a 60 fotogrammi al secondo, a differenza della versione PS4 Pro (con una modalità prestazionale 1080p a 60 FPS e una modalità 4K in checkerboard a 30 FPS).

Ora, il canale ElAnalistaDeBits ha deciso di pubblicare un video in cui snocciola nel dettaglio le differenze tra la versione PS5, PS4 e PS4 Pro di God of War, evidenziando tutte le differenze del caso. Trovate il filmato nel player sottostante, come di consueto:

Vi ricordiamo anche che, a tre anni dall’uscita nei negozi, qualcuno si è accorto di un piccolo Easter Egg del primo God of War che lega Kratos a suo figlio Atreus, più precisamente un dettaglio specifico del design dei due personaggi (decisamente non casuale, se osserviamo con attenzione).

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il titolo, giocabile in retrocompatibilità su PS5, riceverà nei prossimi mesi un sequel chiamato al momento con il titolo di God of War: Ragnarok.

L’uscita della seconda avventura di Kratos e Atreus – la prima per PS5 – è al momento prevista nel corso del 2021 (sebbene non è da escludere un eventuale rinvio al prossimo anno). Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, ovviamente sempre sulle pagine di SpazioGames.