L’Ascia del Leviatano di God of War esiste (ed è enorme)

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4 ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5. Il sequel – chiamato genericamente God of War: Ragnarok, è atteso nel corso del prossimo anno.

Ora, Adam Savage di Mythbusters ha realizzato una delle armi più iconiche della saga (specie del gioco uscito nel 2018): stiamo parlando della leggendaria Ascia del Leviatano di Kratos.

Parliamo una fantastica replica di un’arma che, a quasi tre anni dopo il lancio del gioco, riesce ancora ad affascinare i giocatori di tutto il mondo. L’Ascia del Leviatano è infatti la prima arma di cui disporremo nel gioco, oltre al fatto che progredendo nella storia saremo in grado di renderla sempre più potente.

Savage ha deciso di creare una replica dell’arma per suo nipote, come vero e proprio regalo di Natale. Poco sotto, un video che mostra l’Ascia in tutto il suo splendore (e la sua grandezza, che non ha sicuramente nulla da invidiare alla controparte videoludica).

Nel filmato, Savage spiega il procedimento di creazione della possente arma la lancio, spiegando di aver utilizzato vari materiali (incluso il legno) e di aver verniciato il tutto donando all’oggetto una meravigliosa finitura realistica.

Il risultato finale sembra realmente impressionante, tanto che chiunque – indipendentemente dalla passione verso Kratos e la saga di videogiochi di Sony Santa Monica – sarebbe felice di ricevere un regalo del genere.

Ricordiamo anche che, solo alcuni giorni fa, una serie di offerte di lavoro hanno rivelato come Santa Monica Studio stia gettando le basi per iniziare a lavorare ad un “nuovo titolo non annunciato” oltre ovviamente al prossimo God of War Ragnarok. Di cosa si tratterà? Solo il tempo potrà dirlo (vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, sempre e solo sulle nostre pagine).