God of War, l’update PS5 disponibile da oggi (gratis)

Come vi abbiamo anticipato ieri, durante la giornata di oggi – 2 febbraio 2021 – God of War (ultima avventura di Kratos disponibile su console PS4 dal 2018) si aggiornerà con un nuovo update gratuito, che porterà il gioco di Sony Santa Monica nella next-gen della piattaforma Sony PS5.

Il titolo, giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5, sarà ora potenziato con una risoluzione 4K in checkerboard a 60 fotogrammi al secondo. La “nuova” versione prenderà le distanze dalla versione PS4 Pro, la quale si accontentava di una modalità prestazionale 1080p a 60 FPS e una modalità 4K in checkerboard a 30 FPS.

Le impostazioni grafiche per PS5, denominate “Enhanced Performance Experience“, consentiranno ai possessori di PS5 di godere di un boost visivo non indifferente, con la possibilità di tornare alle impostazioni precedenti nel caso si voglia godere dell’avventura di Kratos nella sua forma più classica.

Ricordiamo anche che una serie di offerte di lavoro hanno anticipato come Santa Monica Studio stia gettando le basi per iniziare a lavorare ad un “nuovo titolo non annunciato” oltre al ritorno di Kratos, quest’ultimo confermato con un breve teaser trailer. Al momento non ci è dato sapere di cosa si tratterà.

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4. Il titolo, giocabile in retrocompatibilità su PS5, riceverà nei prossimi mesi un sequel chiamato al momento con il titolo di God of War: Ragnarok.

L’uscita della seconda avventura di Kratos e Atreus (la prima per PS5) è al momento attesa nel corso del 2021, ma non si esclude un eventuale rinvio al 2022. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.