Fan scoprono easter egg in God of War che lega Kratos e Atreus, l’autore conferma

Nel 2018, God of War è stato uno dei videogiochi di maggior successo di pubblico e critica. Ricorderete, ad esempio, che il titolo di Sony Santa Monica è riuscito a portare a casa anche il premio di GOTY ai The Game Awards, affrontando la concorrenza non proprio sottovalutabile di Red Dead Redemption 2. A venire premiato, in quell’occasione, fu anche il director del gioco, Cory Barlog, per l’impronta data al nuovo inizio di Kratos, chiamato a crescere suo figlio Atreus.

Quasi tre anni dopo, qualcuno si è accorto di un piccolo easter egg che lega proprio il protagonista a suo figlio, evidente in un dettaglio del design dei due personaggi che, come si poteva presupporre, è tutt’altro che casuale. Ponendo vicini i primi piani di Kratos e di Atreus, infatti, i giocatori hanno notato che le cicatrici sul volto di Atreus ricalcano perfettamente la traccia del tatuaggio di Kratos.

Potete vedere di seguito alcune delle immagini condivise dagli appassionati, che hanno attirato l’attenzione (e la conferma) da parte di Cory Barlog stesso.

I primi piani di Kratos e Atreus: notate le cicatrice del ragazzo

Quando il fan che ha rispolverato le immagini di questo easter egg ha scritto «lo sapevate? Le cicatrici nel lato del viso di Atreus hanno la forma del tatuaggio di Kratos», Barlog ha commentato confermando la cosa, come potete vedere di seguito.

Vi ricordiamo che al momento Sony Santa Monica sta lavorando a un ulteriore episodio di God of War, per ora conosciuto come Ragnarok, che secondo i piani dovrebbe arrivare nel corso del 2021. Siamo tuttavia in attesa di aggiornamenti e ulteriori dettagli, anche in merito al fatto che sia o meno specificamente per PS5. Inoltre, è stato reso noto di recente che c’è anche qualcosa di misterioso che bolle nella pentola della software house di Santa Monica.

Il precedente God of War è arrivato nel 2018 come esclusiva PlayStation 4. A questo indirizzo potete conoscerlo meglio grazie alla nostra video recensione.