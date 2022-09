I fan di God of War si stanno chiedendo se Kratos combatterà mai contro… Gesù

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, visto che il prossimo mese di novembre sarà ricordato anche e soprattutto per il ritorno del Dio della Guerra e di suo figlio Atreus.

Il sequel delle nuove avventure di Kratos (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) arriverà infatti su PS5 e PS4 molto presto, portando tutto il suo carico di azione e avventura norrena.

La nuova produzione di Santa Monica Studio è stata del resto al centro dell’ultimo State of Play, grazie a un trailer della storia davvero emozionante e in grado di lasciare a bocca aperta i fan.

Ora, dopo che il PlayStation Store è stato aggiornato con le dimensioni del download del gioco, gli appassionati si stanno ponendo una strana domanda: Kratos andrà mai a sfidare Gesù?

Come riportato anche The Gamer, Cory Barlog ha precedentemente confermato l’esistenza del cristianesimo nell’universo di God of War. Questo significa che una resa dei conti con Gesù è inevitabile?

La bizzarra discussione è stata avviata su ResetEra da tale CaptainKashup. Dopo aver giocator per la prima volta a God of War del 2018 e, dopo aver notato l’esistenza del cristianesimo nel mondo di Kratos, in molti si sono chiesti se una boss fight con Gesù potesse mai far parte della serie.

Il pensiero si è trasformato in una convinzione concreta dopo aver scoperto un tweet di Barlog che conferma l’esistenza della religione cristiana in God of War

It’s part of the world, yes. — cory barlog (@corybarlog) April 6, 2020

Alla domanda se il cristianesimo sia o no parte dell’universo di GOW, il director del gioco ha risposto: «È parte del mondo, sì». Per quanto riguarda la possibilità che Kratos finisca per lottare contro Gesù, in molti sono davvero scettici della cosa.

Del resto, la serie non potrebbe mai davvero includere un momento in cui il giocatore combatte Cristo in persona, vista la delicatezza dell’argomento e le conseguenti polemiche che ne deriverebbero. Chissà se comunque, in un eventuale terzo capitolo, Santa Monica non possa pensare quantomeno di includere riferimenti alla religione cristiana.

Ricordiamo in ogni caso che God of War Ragnarok uscirà il 9 novembre per PS4 e PS5: poteva mancare una Collector’s Edition del gioco? Certo che no, visto anche che Santa Monica Studio ce l’ha mostrata con un unboxing.

Ma non solo: prenotate ora il nuovo controller Dualsense God of War Ragnarok in edizione limitata prima che termini da GameStop!