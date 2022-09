PS5 Dualsense di God of War Ragnarok disponibile in preorder da ora su Gamestop!

Siete dei veri appassionati di God Of War e state aspettando con trepidazione il prossimo God Of War Ragnarok? In attesa di poter mettere le mani sul nuovo capitolo delle avventure di Kratos, potete già prenotare da Gamestop il nuovo DualSense in edizione limitata ispirato proprio a God Of War Ragnarok!

Il controller DualSense si presenta con un design bicolore: per le impugnature è stato scelto un freddo blu, che si combina perfettamente con uno sfondo ghiacciato e bianco. Questa colorazione è stata ispirata dal freddo mondo norreno di Midgard, una delle location principali che i protagonisti dovranno esplorare nella loro nuova epica avventura.

Sul touchpad del controller sarà poi possibile ammirare un emblema raffigurante un orso e un lupo, che servono a raffigurare simbolicamente proprio Kratos e Atreus. Il controller sarà disponibile soltanto in edizione limitata e a partire dal 9 novembre 2022, ovvero lo stesso giorno in cui God of War Ragnarok sarà disponibile sugli scaffali videoludici di tutto il mondo.

Ovviamente il controller mantiene tutte le caratteristiche chiave che hanno reso l’originale piuttosto apprezzato ed innovativo, come l’implementazione del feedback aptico e dei grilletti adattivi, in grado di immergere maggiormente i giocatori all’interno dell’azione a schermo. Il controller DualSense presenta, oltre a un microfono integrato, anche un ingresso cuffie per ascoltare l’audio dei vostri videogiochi preferiti per immergervi ulteriormente nell’azione.

Grazie al tasto “Crea”, potrete salvare i momenti di gioco più importanti e trasmettere le vostre sessioni in tempo reale. I controller DualSense si ricaricano tramite la porta USB Type-C, sia collegandoli direttamente alla PS5 o qualsiasi altro caricatore (anche quello per cellulare).

Prima che terminino, vi consigliamo di prenotare il controller DualSense God Of War Ragnarok in edizione limitata da Gamestop, proposto al prezzo di 75,98€. Infine, ricordiamo che le migliori offerte presenti in rete le trovate nella nostra area dedicata del sito.