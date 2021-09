God of War Ragnarok, Sony assicura che non ci saranno più rinvii

Tra gli annunci più attesi del PlayStation Showcase, God of War Ragnarok si è mostrato con un lungo filmato di gameplay e storia, ma senza una data di uscita.

Dopo i tanti rinvii delle produzioni PlayStation, tra cui Horizon Forbidden West, i fan si sono preoccupati del fatto che non si sia comunicata una nuova data per il titolo Santa Monica.

Una cosa che Sony ha fatto per molti dei titoli mostrati durante l’ultimo evento, una cosa che ci ha fatto capire come forse l’azienda nipponica possa avere imparato una lezione.

Il che fa il paio con un’altra, possibile, preoccupazione, legata al fatto che questo nuovo capitolo delle avventure di Kratos non sarà seguito dal solito director.

Ma i fan di God of War possono tirare un sospiro di sollievo, da oggi, perché PlayStation ha comunicato un aggiornamento sul titolo: la data confermata è il 2022.

Attraverso il blog ufficiale PlayStation, l’azienda ha comunicato una serie di novità riguardo la storia, e alcuni dei personaggi del gioco, e non solo.

Tra i dettagli interessanti c’è sicuramente il ruolo di Freya e Thor, che saranno dei feroci antagonisti per Kratos ed Atreus, e come si comporteranno nel corso dell’avventura.

Se Freya ha giurato vendetta per la morte di suo figlio Baldur, il Dio del Tuono (descritto come il più grande macellaio dei Nove Regni) si prepara a scatenare la sua furia contro i due protagonisti.

Ma Grace Orlady, senior community manager di Santa Monica Studio, ha fornito una conferma molto importante per quanto riguadra l’uscita di God of War Ragnarok:

«Il vostro supporto per la serie e il nostro studio è stato una colonna portante per noi durante ogni momento di sviluppo di questo titolo. Grazie a tutti i membri della community di God of War per aver continuato a credere in noi e nel nostro progetto.

Non vediamo l’ora di poter condividere maggiori dettagli con voi man mano che ci avvicineremo alla data di uscita di God of War Ragnarok nel 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.»