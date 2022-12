God of War Ragnarok, scoperto un easter egg di Bloodborne

Si sa che i titoli first party di PlayStation amano citarsi spesso, e stavolta Bloodborne appare in God of War Ragnarok, per così dire.

Certo l’avventura norrena di Kratos e Atreus, che potete recuperare su Amazon, non ha niente a che vedere con la cupezza del titolo di From Software.

Anche se non si è risparmiato nel lesinare momenti molto forti nella sua storia, come la morte di un personaggio molto importante che all’inizio non era contemplata.

E se un precedente easter egg di God of War Ragnarok aveva reso canonica una delle apparizioni più strane di Kratos, stavolta tocca a Bloodborne.

Dicevamo che i titoli di PlayStation Studios amano citarsi l’un l’altro, in maniera spesso molto velata o difficile da scoprire.

Ma un utente di Reddit ha l’occhio molto lungo, perché ha scovato un easter egg di Bloodborne in uno dei collezionabili di God of War Ragnarok.

Come potete vedere dall’immagine qui sotto, una delle poesie che si possono trovare nel gioco ricordano una certa città, con una certa maledizione legata al sangue:

Sebbene non ci siano riferimenti o nomi diretti, la poesia parla di qualcuno che uccide e muore, con una luna che diventa cremisi e illumina una città che è una prigione: Yarnham e la sua maledizione.

Come se non bastasse, il marchio che è presente a destra è un riferimento molto più netto e diretto ai Cacciatori di Bloodborne.

Se non altro c’è un punto in comune tra i due giochi: entrambi hanno un’ascia al loro interno.

Le Lame del Caos, invece, sono il simbolo di Kratos e sono tornate anche negli ultimi God of War. La buona notizia è che potete anche comprarle, se volete.

Restando in tema God of War, Cory Barlog ha già anticipato, a modo suo, la possibile conferma di un sequel di Ragnarok e uno dei punti centrali della possibile trama.

Ma non solo: parlando di altre fan art e creazioni davvero uniche, questo Mjölnir (ossia il martello di Thor) incredibilmente ben fatto è da non perdere.