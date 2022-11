God of War Ragnarok, un divertente easter egg rende “canonico” il crossover più folle di Kratos

Nonostante la nuova direzione intrapresa dalla serie, God of War Ragnarok non ha affatto dimenticato le proprie origini: Kratos è sempre stato una delle icone più importanti di casa PlayStation, portandolo a diventare protagonista di crossover spesso folli.

Uno di questi risale all’epoca PS3, quando Sony tentò di utilizzare — con scarso successo — le proprie IP e collaborazioni di terze parti per realizzare un proprio platform fighter. Curiosamente, sembra che God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) abbia deciso di renderlo “canonico“, ricordandone l’esistenza a tutti i fan.

Se non fosse ancora chiaro, stiamo parlando di PlayStation All-Stars Battle Royale, il folle rivale di Super Smash Bros in cui appariva anche lo stesso Kratos come uno dei suoi combattenti giocabili, insieme a diverse icone del mondo videoludico.

Come riportato da GamesRadar+, i fan hanno scoperto un easter egg molto particolare: pur non citando mai direttamente il nome del gioco, il riferimento a questo bizzarro crossover è evidente e sembra che Kratos, a un certo punto della timeline di God of War, vi abbia davvero preso parte.

Sì, Kratos ha combattuto davvero contro Nathan Drake e Sly Cooper.

Durante una sequenza di gameplay, che può facilmente sfuggire ai giocatori, Mimir menziona di aver sentito che Kratos ha combattuto in un torneo: una menzione che il Dio della Guerra cerca di chiudere sul nascere, sottolineando di aver partecipato a molte prove.

Tuttavia, Mimir prosegue dicendo di aver sentito che in questo torneo in particolare, il protagonista di God of War ha combattuto avversari insoliti come «bestie, canaglie, principesse, i non-morti, automi e… il più grande musicista della storia».

Sono ovviamente tutti riferimenti ai diversi personaggi giocabili in PlayStation All-Stars Battle Royale: Kratos appare molto seccato dalla domanda, sottolineando di non avere intenzione di parlarne.

Un divertente easter egg che confermerebbe dunque la “canonicità” del crossover in stile Super Smash Bros: se volete godervi voi stessi questa conversazione, trovate la clip video (in lingua inglese) al seguente indirizzo.

Gli sviluppatori sembrano essersi divertiti molto a citare altre produzioni PlayStation all’interno del loro ultimo capolavoro: proprio nelle scorse ore vi avevamo infatti segnalato un altro curioso easter egg, questa volta a tema The Last of Us Part II.

Considerando che fino a pochi mesi fa stavano quasi per dare di matto, a causa della voglia di renderlo il miglior gioco possibile, ci piace pensare che questi easter egg possano aver contribuito a strappare un sorriso e alleggerire la tensione.

Chissà che questa citazione non possa anche rappresentare un indizio per il ritorno del platform fighter di casa Sony: negli ultimi anni si erano rincorse parecchie voci su un possibile PlayStation All-Stars Battle Royale 2 su PS5, ma i rumor non vennero mai confermati ufficialmente.