God of War Ragnarok sarà molto brutale, ma anche molto accessibile

God of War Ragnarok ci sta dando sempre più informazioni nelle ultime settimane, grazie ad una serie di insight in esclusiva su gameplay ed altri elementi.

L’attesissimo titolo di Santa Monica Studio, che potete già prenotare su Amazon, arriverà a chiudere il 2022 di PlayStation con un carico di epicità e azione.

Da quanto stiamo apprendendo in questi giorni, infatti, il titolo si prospetta essere ancora più adrenalinico di quanto potessimo pensare.

Il combattimento, in particolare, sarà ancora più evoluto e brutale del suo precedessore, che già di suo non era certo così morigerato.

Ma oltre ad essere brutale e adrenalinico, God of War Ragnarok sarà ricco di opzioni di accessibilità.

Per consentire a tutti di godere della nuova avventura di Kratos ed Atreus, infatti, il lavoro di Santa Monica Studio sarà molto più accessibile grazie a tante feature apposite.

Le rivela GameInformer, continuando la serie di reveal in esclusiva, nel suo ultimo pezzo.

God of War Ragnarok avrà oltre 60 opzioni di accessibilità, dallo sprint automatico su strade fangose ​​agli indicatori di direzione evidenti per le sequenze di combattimento. Insieme a tante altre funzioni che consentiranno a tutti i videogiocatori di poter vivere l’esperienza.

Un ampio spettro di consulenti e tester, inclusi veterani e giocatori ciechi, ha aiutato il team di sviluppo a concentrarsi su quattro campi chiave: visione, udito, capacità motorie e comprensione cognitiva.

Le opzioni di accessibilità non servono a rendere il gioco solo più semplice, come può sembrare erroneamente, ma a consentire a tutti di avere la possibilità di giocare ai videogiochi, in questo caso God of War Ragnarok.

I quali potranno anche esplorare l’affascinante regno dei nani, una delle ultime location mostrate da Game Informer nella sua copertura.

Sony e Santa Monica Studio stanno lavorando in ogni modo possibile per promuovere il gioco in queste settimane, anche creando crossover improbabili con Rick e Morty: vedere per credere.