God of War Ragnarok si unisce a Rick and Morty in un nuovo folle trailer crossover

Se fino a poche settimane fa qualche fan si era detto preoccupato della mancanza di nuovo materiale su God of War Ragnarok, dopo le ultime promozioni inaugurate da Sony e Santa Monica qualunque ansia dovrebbe essere stata definitivamente placata, trasformandosi in una risata grazie a una nuova pubblicità.

La nuova avventura di Kratos e Atreus (che potete prenotare su Amazon) è una delle esclusive PlayStation più attese di tutto il 2022, omaggiata nell’ultimo folle trailer anche dalla celebre serie animata Rick and Morty.

Dopo che uno dei due omonimi protagonisti è già arrivato su MultiVersus, per il folle duo ideato da Justin Roiland e Dan Harmon è dunque giunto il momento di tornare a celebrare i videogiochi con una divertente pubblicità, che vi abbiamo proposto in apertura dell’articolo.

La nuova pubblicità ci mostra Rick e Morty nei panni di Kratos e Atreus, con il folle scienziato che arriva a cambiare perfino il suo volto per assomigliare maggiormente al Dio della Guerra, in quello che possiamo definire un corto animato ricco di risate.

Il trailer è naturalmente frutto di una collaborazione tra Adult Swim e PlayStation, ma rappresenta sicuramente lo sforzo, anche e soprattutto a livello economico, che Sony sta compiendo per pubblicizzare la sua nuova avventura.

Naturalmente sarà possibile riscoprire l’Ascia del Leviatano, insieme ad altri «upgrade ancora non annunciati» che, in modo naturalmente ironico e divertente, non sono stati svelati al pubblico per mantenere la sorpresa.

Se vorrete scoprire nel dettaglio quali novità attendono Kratos e Atreus, vi ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile su PS5 e PS4 dal 9 novembre 2022: sarà dunque necessario aspettare poco più di due mesi per il day one.

Nel frattempo, segnaliamo che un nuovo interessante speciale realizzato da Game Informer ci ha svelato nuove immagini dei combattimenti e tanti interessanti dettagli sulle novità utilizzabili in battaglia con un filmato. Naturalmente, continueremo a tenervi aggiornati sulle nostre pagine non appena saranno svelate in anteprima ulteriori feature di God of War Ragnarok — o ulteriori e divertenti omaggi promozionali.