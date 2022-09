God of War Ragnarok, il nuovo trailer mostra un segreto del combattimento

Non manca poi moltissimo a God of War Ragnarok, che sarà finalmente tra le nostre mani nel 2022 e segnerà il ritorno di Kratos e Atreus.

Tra le novità il combat system di God of War Ragnarok (che potete prenotare su Amazon) sarà ovviamente più ricco e variegato del precedente, grazie a nuove opzioni di combattimento.

Alcune delle quali erano già state svelate qualche giorno fa, grazie a nuove immagini e informazioni dai colleghi di Game Informer.

E, mentre qualcuno ha scovato un segreto nel primo God of War, i colleghi della rivista statunitense hanno mostrato una breve clip che vede in azioni i segreti del combattimento.

La breve clip che vedete qui sopra chiamata “Play with your food”, ci mostra ciò che i colleghi avevano anticipato qualche giorno fa.

La mossa più caratteristica è la Weapon Signature Move, una mossa speciale caratteristica per ogni arma. Con il tasto triangolo, Kratos sarà in grado di attivare dei colpi elementali di fuoco e ghiaccio con cui incenerire o congelare i nemici.

Molto interessante anche il cosiddetto Dauntless Shield, con il quale Kratos potrà effettuare dei contrattacchi, permettendogli di paralizzare i nemici dopo una parata eseguita nel momento in cui lo scudo si illuminerà di rosso.

Con lo Stonewall Shield potrà invece assorbire gli attacchi subiti per convertirli in energia cinetica in grado di spazzare via gli avversari.

Elementi che tra poco vedremo finalmente in azione, visto che God of War Ragnarok è previsto per l’uscita per il 9 novembre 2022 su PS5 e PS4.

Un’attesa ancora non troppo breve dunque, e curiosamente il titolo di Santa Monica Studio non è il titolo più atteso di quest’anno: il vincitore è un illustre concorrente.

Nel frattempo qualcuno potrebbe aver scoperto quale sarà l’aspetto di Odino, uno dei comprimari più attesi dal racconto norreno di Santa Monica Studio.