God of War Ragnarok, Santa Monica riceve una visita davvero… divina

God of War Ragnarok è sicuramente uno dei giochi più attesi dai possessori di console PlayStation, tanto che ora qualcosa sembra muoversi nella giusta direzione lato sviluppo.

Se il precedente God of War (che trovate su Amazon a prezzo stracciato) ha da poco convinto anche l’utenza PC, sembra infatti che i lavori sul sequel stiano proseguendo senza intoppi.

Il team di Santa Monica Studios sta lavorando duramente per rilasciare il seguito del gioco Sony più venduto finora su PC, previsto sempre nel corso del 2022.

Difatti, mentre sono da poco arrivate conferme circa l’eventualità che il gioco subisca ritardi gli sviluppatori americani hanno ricevuto una visita da uno dei personaggi chiave della storia.

Ryan Hurst, ossia colui che interpreta Thor in God of War Ragnarok, ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono ai Santa Monica Studios.

Nel post Instagram dell’attore, lo vediamo infatti letteralmente appiccicato all’insegna del team di sviluppo americano. Ciò confermerebbe che le fasi di motion capture e/o doppiaggio sono in fase avanzata.

Ma non solo: un’altra immagine di Hurst lo mostra proprio di fronte a una statua di Kratos, una scena che probabilmente vedremo numerose volte nel prossimo capitolo del God of War (visto che Kratos e Thor avranno apparentemente un combattimento epico).

In molti si domandano se il gioco possa effettivamente vedere la luce o magari essere rinviato al 2023, sebbene al momento manchi ancora una data di uscita ufficiale.

Parlando di Thor – non quello di Ragnarok – qualcuno ha ben pensato di includerlo in un altro gioco di successo, ossia il celebre Elden Ring.

Ma non solo: l’attesa per il secondo capitolo di God of War è così alta che c’è chi ha deciso di trasformarne la cover in una bellissima animazione gratuita.

Infine, avete visto anche che qualcuno si è dilettato in una creazione artistica dedicata a Kratos davvero meravigliosa?