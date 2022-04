Aspettando God of War Ragnarok, i fan ingannano “artisticamente” l’attesa

God of War Ragnarok è sicuramente uno dei videogiochi più attesi dai fan PlayStation, visto che il titolo è atteso prossimamente su PS4 e PS5.

Il sequel dell’acclamata esclusiva (che trovate su Amazon Italia a prezzo davvero molto basso) uscita in tempi non sospetti anche su PC, è infatti in cima alla lista dei titoli più attesi dell’anno.

Il primo capitolo è diventato il gioco Sony più venduto finora su PC, cosa questa che vorrà pur significare qualcosa.

Di recente Sony e Santa Monica Studio hanno recentemente confermato che il gioco non verrà rinviato, con somma gioia dei fan. Fan che, nell’attesa, hanno deciso di dilettarsi con una creazione realmente sorprendente.

Come riportato anche da DualShockers, sul Reddit ufficiale del gioco uno dei fan della serie ha ricreato una vera e propria anfora – ossia un vaso dell’antica Grecia – a tema God of War.

L’oggetto, realmente sorprendente e creato a mano, mostra su un lato il leggendario Kratos che brandisce le sue iconiche spade.

L’autore noto con il nome di ‘_Azweape_’ ha spiegato il processo di creazione dell’oggetto, rivelando che «il vaso è stato stampato in 3D e poi modellato, in modo da poter utilizzare la resina di fibra, con la tecnica di pittura utilizzata per l’aspetto della ceramica».

È anche importante sottolineare che ‘_Azweape_’ vende i suoi lavori fatti a mano tramite il suo account Etsy. Purtroppo, però, tutte le unità di questo vaso di Kratos sono già state vendute per 75 dollari ciascuna.

Chissà se nelle prossime settimane l’artista non deciderà di rilasciare altri pezzi di questa anfora davvero unica nel suo genere, specie per i fan della saga Sony e di God of War Ragnarok.

Restando in tema, sono in molti a domandarsi chi, nella serie TV di God of War, vestirà i panni – e i muscoli – di Kratos, tanto che ora è sbucato un nome.