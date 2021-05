God of War 2, confermati nome ufficiale e logo? Qualcosa è andato storto

Un evento decisamente insolito è avvenuto durante una presentazione realizzata da Sony per gli investitori: per svelare i titoli in arrivo su PS5, la casa di PlayStation avrebbe svelato nome e logo ufficiale di God of War 2.

La notizia ha sorpreso non poco gli utenti in rete, dato che al momento non avevamo ricevuto né una conferma ufficiale sul nome del sequel di God of War, né avevamo visto un logo: da quanto era stato rivelato, dovrebbe chiamarsi proprio God of War Ragnarok, ma qualcosa è andato storto.

I fan della saga sono infatti ancora attualmente alla ricerca di indizi su ciò che potrebbe essere presente nel prossimo capitolo, a partire da una nuova immagine condivisa dal director Cory Barlog.

Non si hanno invece notizie sulla data di uscita di Ragnarok, che potrebbe essere stata posticipata per fare spazio ad Horizon Forbidden West.

Sony ha utilizzato il logo di God of War Ragnarok creato da un fan in una presentazione ufficiale.

Come riportato anche da Push Square, Sony non ha esattamente rivelato il logo che sarà utilizzato per il prossimo God of War, ma pare abbia semplicemente riutilizzato un’immagine di un fan: dopo essersi accorti dell’errore, l’immagine è stata modificata con il logo generico che non indica la scritta Ragnarok.

In una pagina della presentazione mostrata agli investitori è infatti visibile nella sezione dedicata alla migliore post line-up di lancio di sempre, tra i tanti titoli, anche God of War Ragnarok, mostrato proprio con quello che potrebbe essere dunque il nome ufficiale:

Qui sotto potrete invece osservare la pagina visibile attualmente nello stesso documento PDF, che potete consultare voi stessi cliccando qui, scorrendo fino alla pagina 9: come potete vedere, il logo è stato sostituito.

Come accennato da Gematsu tramite un tweet, sembra infatti che qualcuno all’interno di Sony abbia semplicemente preso la prima immagine del logo di God of War Ragnarok che gli è capitata tramite Google Immagini: un evento sicuramente divertente.

Perfino Cory Barlog, il director del gioco, ha scelto di commentare la notizia con una gif che esprime perfettamente il suo stato d’animo:

Non sappiamo dunque con certezza se God of War Ragnarok sarà davvero il nome ufficiale della prossima avventura di Kratos, ma sembra ormai certo che Sony abbia commesso un errore davvero singolare.

Nel frattempo, chi sperava che God of War sarebbe diventato una serie TV ha ricevuto una grande delusione, dato che non sarebbe attualmente nei piani di Sony.

The Last of Us potrebbe aver avuto una notevole influenza sullo sviluppo di God of War 2, che potrebbe permetterci di giocare con Atreus.

Sony Santa Monica starebbe già pensando al prossimo progetto che seguirà le nuove avventure di Kratos: dovrebbe trattarsi di una nuova IP fantasy.