God of War Ragnarok rinviato al 2023? Santa Monica Studio risponde

God of War Ragnarok è probabilmente uno dei videogiochi più attesi dai fan PlayStation, e visto il periodo qualcuno sta iniziando a temere che potrà essere rinviato.

Il seguito dell’acclamatissima esclusiva PlayStation, poi uscita anche su PC, è stato uno degli annunci più esplosivi degli ultimi anni.

Del resto, il primo capitolo è diventato il gioco Sony più venduto finora su PC, con un numero di copie da capogiro, cosa questa che non passa di certo inosservata.

E, visto il silenzio che circonda la produzione, in molti stanno cominciando a pensare che, un rinvio al 2023, possa non essere un’opzione del tutto impossibile.

Il periodo non è sicuramente dei migliori, tra i rallentamenti degli ultimi anni dovuti all’emergenza Covid, e il recente conflitto in Ucraina.

Anche God of War Ragnarok potrebbe essere effettivamente rinviato, come successo in tanti altri casi negli ultimi tempi.

Proprio gli ultimi titoli delle scuderie PlayStation sono arrivati sul mercato in una data diversa da quella originale, a testimonianza di quanto sia difficile, oggi, fornire una data di uscita certa.

Ma Sony e Santa Monica Studio si sentono molto sicure di God of War Ragnarok, e in particolare quest’ultima ha recentemente confermato che non verrà rinviato.

La nuova conferma arriva dal Community e Social manager di Santa Monica Studio, Blue Owlz: Medic su Twitter, che pone fine ai dubbi in maniera molto diretta:

God of War Ragnarök comes out this year. — Blue Owlz: Medic ⚡️ (@BlueOwlzMedic) March 24, 2022

God of War Ragnarok uscirà quest’anno, quindi non verrà rinviato al 2023. Sarà davvero così? Per ora prendiamo per buone le parole di un membro dell’azienda, aspettando ulteriori comunicazioni.

Rimane da capire, anche, se uscirà pure su PC come il suo predecessore. Per ora abbiamo solo una risposta di Cory Balrog.

Chissà quando uscirà, invece, la serie TV di God of War. Pare che Amazon sia interessata a trasporre sul piccolo schermo le vicende di Kratos, infatti.

Anche se non c’è nessuna conferma al momento, ovviamente è già partito il toto-Kratos: i fan hanno scelto l’attore che vorrebbero lo interpretasse.