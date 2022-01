Anche God of War Ragnarok uscirà su PC? Ecco la risposta di Cory Barlog

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi dalla community dei giocatori PlayStation, ma anche da quella PC in un certo senso.

Come sapete, infatti, il precedente God of War ha debuttato di recente proprio su PC con un porting che non ha deluso le aspettative.

In queste ore vi abbiamo fornito anche la nostra opinione sulla versione PC, che trovate su queste pagine.

Un gioco che, a quanto pare, è perfettamente giocabile anche con mouse e tastiera, contro ogni aspettativa considerata la sua natura action.

Visto appunto il successo della versione PC, e l’attesa per il sequel, la domanda sorge spontanea: anche God of War Ragnarok uscirà su PC?

Considerato quanto Sony stia investendo anche su questa nuova platea, tanto da dedicare una parte dei suoi studi proprio a questo, è lecito pensare che il colosso nipponico ci abbia fatto un pensierino.

D’altronde anche la saga di Uncharted, da sempre baluardo delle esclusive PlayStation, verrà pubblicata in alcune parti proprio su PC.

Una risposta a questa domanda arriva da Cory Balrog, director di God of War, tramite le pagine di PushSquare.

Interrogato sulla possibilità che Ragnarok, sequel per cui non avrà il ruolo di director, possa arrivare su PC, Balrog ha commentato:

«Non ne ho idea. Al momento, ci stiamo concentrando su un gioco alla volta. […] In fin dei conti, la decisione finale è di Sony.»

Nel corso dell’intervista, Balrog si definisce come un grande sostenitore della versione PC di God of War, dichiarando che il team ha fatto un ottimo lavoro per il porting.

Pare, tra l’altro, che questa versione del gioco sia così bella da aver gettato addirittura le basi, in qualche modo, per God of War Ragnarok.

Nel frattempo, se ancora non avete giocato il titolo, per orientarvi nella scelta qualcuno ha confrontato le versioni PC e PS5 di God of War.