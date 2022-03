Chi interpreterà Kratos nella serie TV di God of War? Scelgono i fan

Durante la serata di ieri, è emersa la notizia che Amazon Prime Video starebbe in trattative per cominciare la lavorazione di una serie TV ispirata a God of War.

Il titolo di Santa Monica Studios andrà a fare il paio ai tanti videogiochi destinati a varcare i confini del nostro passatempo preferito.

Se di recente un’altra grande IP PlayStation è diventa un film, ossia Uncharted, è ora il turno delle avventure del leggendario Kratos.

Dello show dedicato a God of War si sa al momento molto poco, incluso il fatto che è ancor ignoto il nome dell’attore che vestirà i panni – e i muscoli – del Dio della Guerra. Ora, però, ci pensano i fan a fare un po’ di sano fantacasting.

Via Reddit, gli appassionati si sono infatti scatenati nell’immaginare l’attore perfetto per il ruolo di Kratos, una parte non certo facile vista la fisicità del personaggio.

Molti fanno il nome di Jason Momoa, noto per aver portato il personaggio di Aquaman sul grande schermo grazie ai film Warner Bros. e DC.

Altri invece vedrebbero molto bene Dave Bautista, ex wrestler divenuto celebre al cinema per il ruolo di Drax nel Marvel Cinematic Universe.

E ancora, altri fan sono invece convinti che Karl Urban sarebbe la scelta migliore: l’attore, famoso per la serie The Boys, sarebbe infatti una scelta non male per il Kratos live-action.

Infine, qualcuno azzarda anche il nome di The Rock, sebbene è piuttosto improbabile che una star di quel calibro (e con una fitta agenda di impegni) possa accettare un ruolo del genere.

Ricordiamo in ogni caso che sul piccolo schermo è atteso prossimamente anche l’adattamento di Fallout, sempre prodotto dall’etichetta di Amazon.

Senza contare anche l’attesa serie dedicata a Twisted Metal in produzione, sempre tratta dalla IP PlayStation di successo.

Ciliegina sulla torta, la serie di The Last of Us, che sarà curata dallo showrunner di Chernobyl in collaborazione con HBO.