God of War Ragnarok potrà girare anche fino a 120fps su PS5

God of War Ragnarok è in dirittura d’arrivo, e molti giornalisti lo stanno provando da qualche giorno raccontando le prime impressioni.

Il titolo sarà uno degli ultimi canti del cigno di PlayStation 4, visto che uscirà anche in versione old-gen.

Un’attesa per il ritorno di Kratos ed Atreus che è stata lunghissima, talmente tanto che quest’ultimo è diventato grande troppo in fretta ed ha dato problemi anche a Santa Monica Studio.

Mentre su PlayStation 5 ci sarà anche il bundle dedicato, come è lecito aspettarsi da un titolo di questa portata d’altronde.

God of War Ragnarok è già alla prova dei critici di tutto il mondo, dicevamo, e proprio da queste anteprime emergono i primi dettagli interessanti anche dal punto di vista tecnico.

Come riporta VGC, infatti, pare proprio che PlayStation 5 potrà davvero tirare fuori il meglio dal lavoro di Santa Monica Studio.

Le impostazioni grafiche di God of War Ragnarok sono state rese note e, come succede spesso con i giochi della generazione attuale, ci sono svariate possibilità per i giocatori.

Il gioco offre quattro diverse possibilità, e una di queste punta addirittura ai 120fps:

Favorisce la risoluzione: 4K/30FPS bloccato

Favorisce le prestazioni: 60 FPS bloccati

Favorisce la risoluzione (frequenza fotogrammi elevata): 4K/40FPS bloccato

Favorisce le prestazioni (frequenza fotogrammi elevata): obiettivo 120 FPS

Sembra proprio che la nuova avventura di Kratos ed Atreus punti davvero alla next-gen, nonostante anche su PlayStation 4 come detto poco sopra.

Già nella nostra anteprima, che potete recuperare a questo indirizzo, vi abbiamo raccontato come God of War Ragnarok sia effettivamente un’esperienza epica già dopo le prime ore.

Un titolo talmente imponente che, ad un certo punto, Santa Monica Studio ha anche pensato di poterlo dividere in due parti.

