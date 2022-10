PS5, arriva il bundle ufficiale con God of War Ragnarok

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina, tanto che ora è stato reso noto che è in arrivo un bundle ufficiale PS5 contenente console e gioco.

Il sequel del gioco del 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso) arriverà infatti sia su PS5 che su PS4 a novembre, per la nuova avventura norrena di Kratos e figlio.

Ora, dopo aver scoperto la data ufficiale del pre-load e la durata presunta del gioco, è tempo di prepararsi al lancio del titolo più atteso di fine anno di casa PlayStation.

Come riportato anche su ResetEra, l’epico viaggio norreno di Kratos e Atreus con i Miti di Midgard sta per invadere gli scaffali assieme alla console current-gen.

«Immergetevi con immagini in 4K, audio 3D, feedback aptico e molto altro ancora quando giocherete a God of War Ragnarok su PS5», recita il post social pubblicato da Sony in queste ore.

E ancora, «il bundle PS5 Console – God of War Ragnarok uscirà insieme al gioco il 9 novembre», confermando quindi il rilascio del pacchetto contenente PlayStation 5 e gioco lo stesso giorno dell’uscita del titolo nei negozi.

Non è ancora stato confermato se il bundle verrà o no commercializzato anche in Europa, Italia inclusa, cosa comunque molto probabile. Poco sotto, il tweet accompagnato da una breve clip di trenta secondi:

Immerse yourself with 4K visuals, 3D Audio, haptic feedback, and more when you play #GodofWarRagnarök on PS5.

The PS5 Console – God of War Ragnarök Bundle releases alongside the game on November 9: https://t.co/o2AI7tZXys pic.twitter.com/EV7L9hE6ng

— PlayStation (@PlayStation) October 13, 2022