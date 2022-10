God of War Ragnarok avrebbe potuto essere diviso in due parti

Ci siamo quasi: l’uscita di God of War Ragnarok si avvicina giorno dopo giorni, preparando la strada a uno dei sequel più attesi dell’anno.

Il seguito del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon a prezzo davvero interessante) approderà infatti sia sulla console current-gen di Sony, ossia PS5, che su PS4 a partire dal prossimo 9 novembre 2022.

Ora, dopo aver scoperto quanto occuperà il gioco sulla vostra PS5 (spoiler, più spazio di quanto pensiate), è ora il turno di altre curiosità e retroscena sul gioco.

Come riportato anche da PSU, God of War Ragnarok stava per essere diviso in due giochi ben distinti, al fine di dare vita a una trilogia della saga norrena.

God of War Ragnarok sarà il capitolo finale della saga norrena iniziata con God of War del 2018, ma a quanto pare avrebbe potuto essere tranquillamente diviso in due titoli, dato che la questione è andata avanti un bel po’ all’interno degli studi Sony Santa Monica.

Grazie a uno sguardo dietro le quinte dello sviluppo del gioco, è emerso che come il team abbia costruito la storia di Ragnarok discutendo però a lungo se realizzare o meno una trilogia.

«Se la saga norrena dovesse essere una trilogia o solo due giochi è stato un argomento su cui abbiamo discusso molto», ha dichiarato lo sceneggiatore Rich Gaubery.

«Ovviamente c’erano pro e contro per entrambi gli approcci. Quindi abbiamo aspettato che Cory Barlog si esprimesse, e lo ha fatto. E ha detto: ‘Facciamolo in due’».

Il produttore senior della narrazione Ariel Angelotti ha poi raccontato come questo abbia reso Ragnarok «più grande di quello che avevamo inizialmente immaginato. Ci sono molti momenti importanti della storia che dovevamo coprire».

In attesa della recensione del gioco, l’epico viaggio norreno di Kratos e Atreus sta per invadere gli scaffali anche grazie a un nuovo bundle PS5.

Non dimenticate neppure di prenotare il nuovo controller DualSense a tema Ragnarok, disponibile in edizione limitata prima che termini da GameStop.