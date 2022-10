I 60 fps hanno “rotto” un videogioco per Nintendo Switch

Il cruccio del giocatore moderno sono i tanto agognati 60fps, ma non andatelo a dire a Nintendo Switch in questo caso.

La console ibrida di Nintendo, che potete recuperare su Amazon, a sua volta fa spesso fatica a raggiungere la fluidità minima della corrente generazione.

Ma questo non importa a titoli come Splatoon 3 che, nonostante ciò, riescono comunque a vendere in maniera esagerata.

Ma se si tratta di videogiochi presenti su Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che offre spesso giochi gratis, le cose cambiano.

Pilotwings, vecchia gloria di Nintendo 64 riproposta all’interno di Nintendo Switch Online, è infatti stato rovinato dai 60fps attivati con l’ultimo aggiornamento.

Come riporta VGC, la maggiore fluidità ha reso praticamente ingiocabile una delle missioni del gioco.

Il titolo classico per N64 ha una fase bonus chiamata “Birdman”, in cui il giocatore indossa una tuta con delle grandi ali e può volare intorno all’isola.

Intesa per essere una fase di gioco rilassante e tranquilla, tanto che si possono scattare foto del paesaggio, con l’ultimo aggiornamento è diventata un’attività intensa al limite dello stressante.

Il problema è che la versione emulata di Pilotwings su Nintendo Switch Online diventa molto più frenetica proprio per colpa dei 60fps, come ha dimostrato un utente su Twitter:

I did the science: N64 (red) vs Switch (grey) #Pilotwings64. New version has indeed lost its chill.

The flap timing seems tied to framerate (common back then), and hasn't been adjusted for much higher FPS NSO version. https://t.co/wpy6au9yQP pic.twitter.com/Bvt9Awij0Y

— Rhod Broadbent (@sdrhod) October 20, 2022