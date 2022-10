Ci è voluto così tanto per God of War Ragnarok che Atreus è diventato troppo grande

Dopo una lunghissima attesa finalmente God of War Ragnarok vedrà il ritorno di Kratos ed Atreus sulle PlayStation di tutto il mondo.

Sarà uno degli ultimi canti del cigno di PlayStation 4 tra l’altro, visto che il titolo uscirà anche in versione old-gen (e potete acquistarla su Amazon).

Mentre su PlayStation 5 ci sarà anche il bundle dedicato, come è lecito aspettarsi da un titolo di questa portata d’altronde.

E proprio sulla console di attuale generazione God of War Ragnarok sarà un’avventura molto ingombrante, ovviamente in termini di GB sull’hard drive.

Una delle dinamiche più interessanti, se non la più interessante, del God of War del 2018 è il rapporto tra Kratos ed Atreus, che non è solo un’espediente narrativo.

Sunny Suljic, che interpreta Atreus sia per il motion capture ma anche per il doppiaggio, ha fornito una performance davvero ottima per la sua età.

E, come tutti gli attori giovani, anche Suljic è rimasto vittima di quella “sindome da Harry Potter” (i film, ovviamente).

Come riporta Gamespot, il ragazzo è cresciuto così in fretta da creare problemi alla produzione. In particolare per la sua voce che, una volta entrata nell’adolescenza, è scesa di tono in maniera notevole.

Talmente tanto che il team dedicato all’audio ha richiesto un lavoro ulteriore per modificare il tono di Atreus e renderlo coerente con il capitolo precedente.

«Il nostro attore per Atreus, Sunny, è un adolescente, e la sua voce è cambiata radicalmente nel corso degli anni in questo titolo», ha spiegato Jodie Kupsco, supervisore al design dei dialoghi di God of War Ragnarok.

Suljic è infatti cresciuto molto più di quanto sia cresciuto Atreus nella finzione del gioco, nello stesso lasso temporale, e come spesso accade in questi casi si può rischiare di avere una discrepanza tra attore e personaggio.

Se non altro l’età adulta dell’attore si accosta bene al tono del gioco che, secondo quanto svelato poco tempo fa, sarà un gioco violentissimo e volgare.

God of War Ragnarok segna un nuovo capitolo della saga che tutti attendiamo con ansia e, una volta tanto, senza rinvii a sorpresa perché il gioco è ufficialmente gold.