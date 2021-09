God of War Ragnarok, perché è stato rinviato? “Colpa” di Kratos

La notizia del rinvio di God of War Ragnarok al 2022 aveva creato profonda delusione nella community di appassionati, che speravano di potersi godere la prossima avventura di Kratos e Atreus già a partire da quest’anno.

Per la verità, la decisione di un rinvio del sequel di God of War era apparsa ai più esperti quasi scontata, motivo per cui non furono in molti a sorprendersi più di tanto quando arrivò l’ufficialità.

Alcuni utenti erano arrivati a prendersela addirittura con Alanah Pearce, portando Cory Barlog a prendere pubblicamente le sue difese e chiedere alla community di lasciare in pace il resto del team.

Quando venne comunicato il rinvio ufficiale di God of War Ragnarok, Santa Monica era stata molto chiara nel sottolineare come il loro intento fosse assicurare la sicurezza e il benessere del proprio team.

In molti interpretarono quella frase collegandola alla pandemia attualmente in corso, che ha sconvolto i piani di di tantissime aziende, ma a giudicare dalle parole di Christopher Judge, l’attore che interpreta Kratos, sembra proprio che ci fosse un significato molto più profondo (via GamingBolt).

L’interprete del protagonista di God of War ha infatti deciso di uscire allo scoperto su Twitter, anticipando che il suo messaggio non è stato approvato da nessuno e che è dunque spontaneo: Christopher Judge ha ammesso che il rinvio di Ragnarok è stata colpa sua.

Nel 2019 l’attore si è infatti dovuto sottoporre a diversi interventi chirurgici, senza i quali gli era diventato impossibile perfino camminare: Santa Monica Studio ha dunque voluto dare all’attore tutto il tempo necessario per riprendersi, senza fare alcuna pressione su di lui e senza svelare quale fosse stato il vero motivo del rinvio.

No threats, no ,” who do you think you are?” Nothing but love and support. And @SonySantaMonica has never said a word about the delay, and what caused it. Studios are assholes, but this company from top to bottom, should give us hope. What they did for the crew is way more…

— Christopher Judge (@iamchrisjudge) September 30, 2021