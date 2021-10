God of War Ragnarok non è ancora uscito e già si parla del terzo capitolo?

God of War sarà disponibile prossimamente anche per i giocatori PC, in attesa che quelli PS4 e PS5 possano invece mettere le mani sul sequel ufficiale, ossia God of War Ragnarok.

Il titolo di Santa Monica Studio, uno dei più amati tra gli action game disponibili su console PS4, non ha infatti bisogno di presentazioni, tanto che l’uscita del secondo capitolo è largamente attesa da una moltitudine di giocatori.

La data di uscita e le specifiche tecniche lasciano inoltre ben sperare anche per quanto riguarda la versione per personal computer del primo episodio.

Vero anche che la versione PC di God of War non verrà però sviluppata da Santa Monica Studio, cosa questa che ha lanciato nello sconforto qualcuno.

Ora, come riportato anche da GameRant, sembra che lo studio di Santa Monica stia già volgendo lo sguardo al futuro, tanto da essere già al lavoro sul suo prossimo progetto.

Sembra infatti che il team stia lavorando su qualcosa di nuovo, sebbene non è chiaro se si tratterà di una nuova IP o magari del terzo capitolo della saga di Kratos e figlio, ossia l’eventuale God of War 3.

Nello specifico, Santa Monica Studio sta cercando un Concept Artist, il quale sarà chiamato a «creare personaggi dinamici e credibili che aumenteranno l’asticella della creatività e della qualità su console PlayStation», per un nuovo titolo non ancora annunciato.

Ovviamente, ribadiamo che al momento non si tratta della conferma che il terzo capitolo della saga di God of War si farà, visto che i tempi sono davvero poco maturi per far sì che la saga del Dio della Guerra continui, magari questa volta in esclusiva PS5.

Vero anche che, considerando quanto ha venduto il primo God of War su PS4, le possibilità che il franchise non venga abbandonato sono comunque molto alte.

Ricordiamo che God of War Ragnarok si è di recente mostrato anche nel suo doppiaggio italiano grazie al nuovo trailer, davvero epico.

Infine, ricordiamo anche che lo storico creatore della saga, David Jaffe, si è scagliato contro Metroid Dread, titolo uscito da poche settimane in esclusiva su console Switch.