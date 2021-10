God of War, la versione PC sarà sviluppata da uno studio minore

Torniamo a parlare di God of War, titolo del 2018 di Santa Monica che ha infiammato il mondo dei videogiochi, e del recente annuncio del porting su PC.

Il titolo è stato uno dei baluardi della generazione PlayStation 4, ed ha guidato le vendite della console Sony per moltissimo tempo.

Ma adesso è diventato un titolo per PC gamer, e l’annuncio è arrivato dopo mesi e mesi di rumor e mezze conferme che finalmente si sono trasformate in realtà.

Un annuncio così assordante, quello di God of War su PC, che ha fatto imbestialire i fan di un altro videogioco amatissimo per PS4.

E adesso una nuova notizia, ovvero che la versione PC di God of War non verrà sviluppata da Santa Monica Studio.

Una cosa che, in realtà, succede molto spesso. Che ci si affidi ad uno studio esterno non è un male in sé, ma che in qualche caso ha creato delle situazioni a dir poco spiacevoli.

Come nel caso del porting di Batman: Arkham Knight, che diventò uno dei casi più importanti dell’epoca, per via della qualità scadente della produzione.

La notizia è stata diffusa da Pushsquare, così come l’identità del team che si occuperà di portare Kratos ed Atreus nel mondo PC.

Si tratta di Jetpack Interactive, a cui è stato appaltato il lavoro del porting, mentre Santa Monica supervisionerà comunque il progetto in generale.

Jetpack Interactive non è certo un nome di richiamo, ma hanno già avuto esperienze con aziende e brand importanti. Nel loro portfolio troviamo infatti supporto a qualche edizione di NBA Live, Plants vs Zombies: Garden Warfare II e l’implementazione Steam di Dark Souls.

Ovviamente non ci resta che valutare il prodotto finale, così avremo modo di vedere se God of War sarà meglio su PS5 o PC.

Si tratta di un titolo veramente importante, che su PS4 ha registrato vendite da record, e che su PC non si può permettere di fallire in alcun modo.

Speriamo, infine, di non dover dare ragione a chi si è lamentato fin da subito dell’annuncio di God of War su PC.