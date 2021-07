PlayStation, State of Play annunciato: ecco annunci e data

PlayStation ha annunciato un nuovo State of Play per questa settimana, fornendo i primi riferimenti per i contenuti che possiamo aspettarci.

Nel corso delle settimane, le voci su questo appuntamento hanno avuto oscillazioni notevoli, a cominciare da un’esibizione del nuovo God of War.

A quanto comunicato da Sony, però, l’accento sarà posto su un titolo già annunciato da tempo e che abbiamo avuto modo di raccontarvi poche settimane fa.

L’ultimo State of Play era stato collegato a Horizon Forbidden West ed è diventato rapidamente il più visto di sempre.

A new State of Play arrives this Thursday. Tune in for a Deathloop gameplay deep dive, plus lots of updates on indies and exciting third-party games. https://t.co/oCn4suuAuu pic.twitter.com/KCP0WfHGYX — PlayStation (@PlayStation) July 6, 2021

Sony ha anticipato che tra gli annunci previsti ci saranno:

deep dive nel gameplay di Deathloop

tante sorprese sugli indie ed eccitanti giochi third-party

L’evento si terrà questo giovedì alle nostre ore 23:00 e, come comunicato su PlayStation Blog, questo appuntamento sarà dedicato prevalentemente, ma non solo, a Deathloop.

Contrariamente ai rumor anticipati nelle scorse settimane, non ci saranno i big tanto attesi dalla platea PlayStation.

«Questo showcase non includerà update sul prossimo God of War, Horizon Forbidden West o la prossima generazione di PlayStation VR», spiegano da Sony.

«Restate sintonizzati lungo l’estate, però, dal momento che avremo altri update presto», è la chiosa che lascia la porta aperta su questi argomenti.

Questo evento, dalla durata di mezz’ora, sarà dunque un appuntamento interlocutorio nell’estate di PlayStation.

Quanto a Deathloop, ci sarà un nuovo focus di 9 minuti, tutti ricchi di gameplay sulle numerose opzioni offerte dal titolo di Arkane Studios.

Ci saranno inoltre aggiornamenti «su alcuni eccitanti titoli indie e third-party», che a questo punto dovrebbero occupare gran parte del tempo.

Giornata piuttosto frenetica sotto il profilo degli annunci, dopo che Nintendo ha finalmente svelato il suo modello aggiornato di Switch.

La stessa Sony aveva appena piazzato una doppietta di annunci con le acquisizioni di Housemarque e Nixxes Software.

Si vociferava che questo appuntamento sarebbe stato destinato al reveal di Bluepoint Games integrata in PlayStation Studios, ma per ora non c’è traccia di questa possibilità.