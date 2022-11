God of War Ragnarok, la patch 2.04 risolve il bug più frustrante: ecco che cosa cambia

Da questo momento è ufficialmente disponibile l’aggiornamento 2.04 di God of War Ragnarok, rilasciato a sorpresa da Santa Monica Studio per entrambe le versioni PS5 e PS4 dell’ultima avventura di Kratos.

Si tratta di una patch inattesa e che arriva a meno di una settimana di distanza dall’ultima patch ufficiale, ma che si rivela particolarmente importante in quanto riesce finalmente a sistemare uno dei bug più frustranti incontrati dai fan di GOW Ragnarok (lo trovate su Amazon).

Il nuovo aggiornamento riesce infatti a risolvere il fastidioso bug della difficoltà: molti fan avevano infatti segnalato che non riuscivano a cambiare il livello di sfida durante le partite, dato che veniva reimpostato automaticamente al settaggio iniziale dopo essere usciti dal menù.

Santa Monica Studio dimostra dunque di voler continuare a risolvere tutti i bug più significativi dell’avventura, dopo averne già sistemato un altro potenzialmente grave anche con la patch 2.03 rilasciata proprio pochi giorni fa.

Ma non si tratta dell’unica novità introdotta dalla versione 2.04: il changelog ufficiale ci segnala infatti che è stato risolto anche un crash più raro, che poteva capitare sporadicamente all’interno del menù dedicato alle armi.

Non è chiaro quali fossero le circostanze che poteva provocare questo curioso crash, ma i fan saranno certamente felici di potersi godere l’avventura senza dover più temere quello che fino ad ora era, con molta probabilità, il bugfix più atteso di sempre dalla community.

Ricordiamo che l’aggiornamento 2.04 è già disponibile per il download, da adesso, per le vostre console PlayStation: se le vostre copie di God of War Ragnarok non dovessero essersi aggiornate automaticamente, potete avviare una ricerca manuale tramite le apposite impostazioni, dopo esservi naturalmente assicurati di essere connessi a internet.

I prossimi aggiornamenti dovrebbero essere prevalentemente dedicati ad ulteriori bugfix: il director ha infatti ammesso che è molto improbabile che vengano rilasciati nuovi DLC per GOW Ragnarok, dato che Santa Monica ha già inserito tutto ciò che poteva.

Per chi comunque non vede l’ora di poter affrontare nuove avventure, Cory Barlog ha già “anticipato” a modo suo che potrebbe essere già in lavorazione un sequel di Ragnarok.