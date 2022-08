God of War Ragnarok, qualcuno ha scovato un segreto nascosto

L’uscita di God of War Ragnarok si avvicina giorno dopo giorno, sperando non vi siano ritardi sulla tabella di marcia (il titolo è infatti atteso per il prossimo mese di novembre di quest’anno).

Proprio in queste ore, la nuova produzione di Santa Monica Studio è protagonista del nuovo speciale di Game Informer, che ci ha permesso di scoprire un bel po’ di nuovi dettagli e screenshot.

A tal proposito, come riportato anche da Game Rant, sembra proprio che un fan del gioco abbia scovato un segreto nascosto in una delle nuove immagini del gioco.

Come segnalato dal redditor ‘Bdboss_777’, i Corvi di Odino torneranno anche nel sequel come oggetti da collezione.

Sparsi per le mappe di gioco, nel primo capitolo abbiamo avuto modo di trovare i volatili di colore verde, i quali fungevano da vere e proprie spie del padre degli dei del nord.

Nel primo gioco i giocatori potevano trovarne ben 51 anche se sembra che nel sequel in uscita ce ne saranno ancora di più. Poco sotto, l’immagine che mostra il Corvo verso la parte destra dell’immagine, poco sopra la sbarra di acciaio.

Da un lato, il ritorno degli oggetti da collezione è piuttosto comune in franchise come quello di GOW, ma dall’altro è sicuramente un incentivo di rigiocabilità per i fan.

Le immagini trapelate giorni fa hanno mostrato il modello del personaggio di Odino, ed è logico che il padre degli dei del nord avrà un ruolo importante nel gioco.

Se i giocatori saranno chiamati a raccogliere i Corvi di Odino dopo aver eliminato il dio, magari in una boss fight a tema, questo non ci è dato ancora sapere.

Restando in tema, poteva mancare una Collector’s Edition di God of War Ragnarok? Ovviamente no, e Santa Monica Studio ce la mostra con un unboxing.

Questo, ovviamente, tra un castello di sabbia a tema Kratos e Atreus e l’altro, a dimostrazione che neanche d’estate il Dio della Guerra e suo figlio vanno in ferie.