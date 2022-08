Curiosamente, God of War Ragnarok è solo il secondo gioco più atteso del momento

Ci sono delle proprietà intellettuali che sono in grado di attirare l’attenzione anche solo con il loro nome: è il caso di God of War: Ragnarok, il prossimo passo dei viaggi epici di Kratos (e Atreus), su cui potremo mettere le mani nel mese di novembre.

Tuttavia, uno studio con tanto di classifica ha rivelato che il gioco di Sony Santa Monica, in uscita su PS4 e PS5 (lo trovate su Amazon), non è al momento quello più atteso e deve anzi accontentarsi della “sola” seconda posizione.

Ad affermarsi come gioco più atteso in assoluto è infatti Hogwarts Legacy, che proprio di recente è stato rinviato al prossimo mese di febbraio.

Lo studio, condotto da USwitch, prende in esame il volume delle ricerche annuali su quell’argomento, includendo tutte le possibili parole chiave correlate a quel gioco. Questo permette di definire quanto il pubblico sia interessato a trovare informazioni su un dato titolo, di fatto consentendo di stimare quanto caldo sia l’interesse.

Hogwarts Legacy ha così messo insieme un volume di 14,5 milioni, mentre Ragnarok si è fermato a 13,1 milioni. Li segue e chiude il podio, dalla grande distanza, l’ambizioso Starfield, che ha messo insieme un volume di ricerca di 6,8 milioni di ricerche.

La classifica messa insieme dallo studio non manca di ulteriori sorprese: troviamo in top 10, ad esempio, anche giochi come S.T.A.L.K.E.R. 2, rinviato al prossimo anno a causa della guerra in Ucraina, e il lungamente atteso Scorn – che non hanno la forza mediatica dei primi in classifica ma sono riusciti a sfondare il muro dei 2,5 milioni di ricerche.

Di seguito, la classifica completa con i giochi e il volume di ricerca registrato dallo studio.

I giochi più attesi del momento per volume di ricerca

# Nome gioco Volume di ricerca annuale 1 Hogwarts Legacy 14.522.000 2 God of War: Ragnarok 13.109.000 3 Starfield 6.820.000 4 Overwatch 2 6.513.000 5 Gotham Knights 4.701.000 6 Marvel’s Midnight Suns 4.206.000 7 Diablo IV 3.669.000 8 Nuovo The Legend of Zelda 2.825.000 9 Scorn 2.611.000 10 S.T.A.L.K.E.R. 2 2.566.000

Se volete fissare l’appuntamento con questi giochi (o, almeno, quelli di cui conosciamo già la data), vi ricordiamo che trovate su SpazioGames.it il fitto calendario delle prossime uscite.

Proprio in questi giorni, Hogwarts Legacy è stato protagonista alla Gamescom di Colonia, dove ha visto l’arrivo di un nuovo trailer e il lancio dei pre-ordini – Collector’s Edition andata a ruba compresa.

I maghetti dell’universo di Harry Potter sembrano essere al centro dei pensieri dei giocatori molto più di quanto si potesse sospettare, considerando che anche Kratos è costretto a cedergli il passo.