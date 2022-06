God of War Ragnarok, il lancio è vicino? Cory Barlog invita alla “calma”

Le ultime ore si sono rivelate particolarmente accese per i fan in attesa di novità per God of War Ragnarok, che continuano attualmente a interrogarsi se il lancio della prossima avventura di Kratos avverrà effettivamente nel 2022 o se sarà costretta a un rinvio.

Sony e Santa Monica continuano infatti a garantire che il sequel di God of War (che potete acquistare a meno di 10 euro su Amazon) uscirà entro la fine dell’anno, ma l’assenza di eventi reveal o ulteriori novità sullo sviluppo ha fatto preoccupare non poco la maggior parte dei fan in tutto il mondo.

Tuttavia, l’incertezza potrebbe essere prossima alla fine: si vocifera infatti che presto Sony deciderà di annunciare un nuovo State of Play per la prossima settimana, che avrebbe proprio God of War Ragnarok tra i suoi principali protagonisti.

Un rumor che non è passato inosservato da Cory Barlog, che in maniera simile a quanto già accaduto pochi mesi fa ha invitato i suoi fan ad avere ancora un po’ di pazienza, ma anticipando che potrebbero essere in arrivo novità importanti (via GamesRadar+).

Il creative director ha infatti deciso di «interpretare» Kratos con un divertente tweet, in cui chiede di «restare calmo, ragazzo»: un’evidente risposta alle incessanti richieste di novità per God of War Ragnarok.

Pochi istanti prima, Barlog aveva risposto anche a un follower rimasto deluso dal fatto che non fosse stato ancora annunciato un nuovo evento State of Play, in cui suggerisce nuovamente che la pazienza dei fan sarà ricompensata.

I messaggi del creative director sembrerebbero lasciare intuire che lo studio stia effettivamente preparando un grande reveal a tema God of War Ragnarok, ma che con molta probabilità sarà necessario pazientare ancora un po’.

Naturalmente questi messaggi criptici non rappresentano una conferma certa e potrebbero anche essere un modo per stuzzicare i fan, motivo per il quale non sappiamo se un nuovo evento State of Play sia effettivamente in programma: vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di ulteriori comunicazioni.

In ogni caso, potrebbe essere già spuntata un’ipotetica finestra di lancio: alcuni prodotti legati al merchandise di Ragnarok avrebbero infatti un’uscita ben precisa.