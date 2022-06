Nuovo State of Play in arrivo? Qualcuno ne è certo

In rete si sta parlando con insistenza di su un possibile State of Play che potrebbe andare in onda già a partire dalla prossima settimana.

Da tempo si vocifera infatti che Sony possa presto indire un evento dedicato a God of War Ragnarok, sequel dell’amata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero notevole) uscita poi anche su PC.

Considerando anche l’annuncio del nuovo Nintendo Direct solo poche ore fa, non è da escludere che anche PlayStation decida di fare la sua mossa.

Difatti, come riportato anche dai colleghi di GamesRadar, i fan PlayStation sono pressoché certi che a breve avremo buone nuove.

All’inizio della giornata di oggi, 20 giugno, il ben noto Tom Henderson ha compilato un elenco di indizi che fanno pensare proprio a un nuovo State of Play ormai alle porte.

Il leaker indica innanzitutto l’annuncio di un nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 in arrivo la prossima settimana, prima di fare riferimento a un precedente report che affermava che la data di uscita di God of War Ragnarok sarebbe stata svelata nel corso del mese.

Vale la pena sottolineare che l’aggiornamento di Gran Turismo 7 potrebbe essere semplicemente annunciato per un rilascio immediato tramite gli account dei social media del gioco o tramite il PlayStation Blog, cosa che lo sviluppatore Polyphony Digital ha fatto più volte dall’inizio di quest’anno.

Evidence of a SoP next week; Gran Turismo producer says an update on the game next week – https://t.co/zbrsixgGd9 Jason Schreier says GoW Ragnarok release date later this month – https://t.co/UEt6yRMH1t Sony is set to reveal some hardware next week – https://t.co/AeZ4ZZpkT4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 20, 2022

Per quanto riguarda l’annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, questo potrebbe meritare sì una presentazione di State of Play, sebbene per l’ultima grande esclusiva PlayStation – ossia Horizon Forbidden West – Sony abbia scelto di rinunciare a uno State of Play per annunciare la data di uscita del gioco durante la Gamescom Opening Night Live.

Inoltre, si parla anche di un generico “nuovo hardware”, cosa questa che potrebbe suggerire la presentazione di nuovi DualSense.

Quindi, nonostante alcuni indizi portino a un imminente State of Play, vale la pena attendere annunci ufficiali in merito.

Ad aprile, il direttore creativo Cory Balrog aveva in ogni caso spiegato che God of War Ragnarok non è ancora pronto per essere mostrato.

Restando invece in tema di grandi esclusive PlayStation, l’annuncio di The Last of Us Part I sta ancora generando parecchie discussioni tra i fan.

Infine, proprio in questi giorni lo youtuber DIY Perks ha realizzato un modello di PS5 alto solamente 2 centimetri (incredibile, ma vero).