Quando esce God of War Ragnarok? Cory Barlog invita alla pazienza

Dopo l’annuncio avvenuto nel 2020 tutti i fan si stanno chiedendo, in maniera palese o nelle loro menti: “Quando esce God of War Ragnarok?”.

La risposta non ce l’abbiamo, e ci toccherà ancora aspettare per vedere il seguito dell’avventura di Kratos (che potete recuperare su Amazon) uscita su PlayStation 4.

Le ultime indiscrezioni davano il titolo addirittura in uscita nel 2023, alle quali ha dovuto rispondere tempestivamente Santa Monica Studios con una comunicazione.

Mentre, di recente, è emerso che God of War Ragnarok sia addirittura in uno stadio per cui è giocabile, con una release che potrebbe essere piazzata prima del previsto, secondo alcuni.

Ma, insomma, a che punto siamo? Quando esce God of Ragnarok? Ci pensa Cory Barlog a dare alcune informazioni sul gioco, con un video pubblicato qualche ora fa.

Attraverso il profilo Twitter di Santa Monica Studios, il team di sviluppo ha celebrato l’uscita di God of War, che venne pubblicato proprio quattro anni fa, il 20 aprile 2018.

Con un video che vede come protagonista proprio Balrog, viene fatto un ricordo degli ultimi anni e, prevedibilmente, un piccolo accenno a God of War Ragnarok.

4 years ago, God of War (2018) released! We’re grateful to all of you who joined Kratos and Atreus on their journey, and we’re so proud of the team who worked to bring it to life.

While we’re not ready to share an update about what comes next, here’s a quick message from Cory! pic.twitter.com/Z5PHpKQppY

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) April 20, 2022