God of War Ragnarok, sbuca una nuova e inaspettata finestra di uscita

God of War Ragnarok è sicuramente uno dei giochi più attesi da parte dei possessori di console PlayStation, sebbene la mancanza di una data di uscita stia impensierendo tutti.

Il sequel dell’amatissimo titolo del 2018 (che potete recuperare su Amazon), Ragnarok vedrà infatti il ritorno di Kratos ed Atreus, insieme alla volta di una nuova avventura.

Il rilascio del gioco è da tempo sotto i riflettori, tanto che sono in molti a pensare che il 2022 possa non essere l’anno di uscita.

E se di recente qualcuno si è sbilanciato nello svelare un mese in cui il gioco potrebbe di fatto uscire su PS4 e PS5, ora arrivano indizi che portano da tutt’altra parte.

Come riportato anche da The Gamer, altri prodotti di merchandise legati a Raganarok sono apparsi online: si tratta di una maglietta e due peluche insolitamente adorabili, i quali hanno come data di uscita il mese di ottobre 2022.

Si tratta di un mese più tardi rispetto al mese di settembre di quest’anno, durante il quale si vocifera che il gioco possa di fatto vedere la luce.

Considerando che altri segnali indicano che il nuovo God of War Ragnarok possa arrivare finalmente a novembre, l’unica cosa che resta da fare è attendere una conferma ufficiale da parte di Sony PlayStation.

A questo punto è quindi sempre più plausibile aspettarsi un nuovo State of Play – magari a luglio o fine giugno – in cui vedremo il titolo di Santa Monica Studios con tanto di data.

Nelle ultime settimane, l’attore che doppierà il personaggio di Thor ha lasciato trapelare un importante indizio sull’effettiva uscita del gioco, sebbene al momento non sia stato ufficializzato alcunché.

Se in ogni caso amate Kratos e Atreus oltre ogni misura, il nostro consiglio è quello di recuperare anche il nostro colossale speciale, in cui facciamo il punto sul gioco in uscita prossimamente su PS4 e PS5.