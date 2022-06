God of War Ragnarok è stato rinviato? Cory Barlog chiede pazienza

Durante le ultime ore si sono rincorse sempre più forti le voci di corridoio sul possibile reveal di God of War Ragnarok, l’ultimo capitolo di Kratos che non si è più mostrato in azione da ormai circa 9 mesi.

Erano infatti in molti a sostenere che un reveal del sequel di God of War (che potete acquistare in consegna rapida su Amazon) sarebbe arrivato proprio in giornata, ma sembrerebbe proprio che i piani siano cambiati.

L’ultima conferma in tal senso era arrivata dal giornalista Jason Schreier e, prima ancora, da un insider che si è dimostrato molto affidabile, ma pare che Sony abbia deciso di prendersi più tempo rispetto al previsto.

A suggerirlo è stato un nuovo messaggio di Cory Barlog, che dopo aver già chiesto ai suoi fan di stare calmi è tornato ad approfondire l’argomento: il suo post sembra infatti lasciare intendere che, sebbene tecnicamente non fosse arrivato alcun annuncio, un evento forse era previsto per davvero.

Il director ha infatti sottolineato di essere consapevole della lunga attesa dei fan, ma che i tempi per svelare le novità non dipendono purtroppo direttamente da lui, facendo però una promessa importante:

«Se fosse per me, vi condividerei tutte le informazioni nell’istante in cui so qualcosa. Ma non dipende da me.

dear all,

if it were up to me I would share all the information when I know about it. but it is not up to me.

so please, be patient.

I promise things will be shared at the earliest possible moment they can be.

we make games for you. we get to make games because of you. ❤️ pic.twitter.com/aw7dje5XxF

— cory barlog (@corybarlog) June 29, 2022