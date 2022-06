Che fine ha fatto God of War Ragnarok? I fan sono preoccupati

God of War Ragnarok è ancora previsto per il 2022, sebbene inizia a serpeggiare una certa preoccupazione tra gli appassionati.

Il sequel della nota esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) uscita poi anche su PC è infatti assente ormai da molte settimane.

Le ultime notizie, inoltre, lasciavano presagire il fatto che il gioco potesse essere già stato silenziosamente rinviato, sebbene manchi ancora una conferma ufficiale.

Vero anche che nelle ultime settimane l’attore che doppierà il personaggio di Thor ha lasciato trapelare un importante indizio, sebbene al momento tutto tace.

Come riportato anche da GamesRadar, i fan di God of War stanno iniziando a preoccuparsi seriamente, visto che il gioco non ha fatto la sua comparsa in un altro dei grandi eventi livestream dell’anno.

Il Summer Game Fest ha visto infatti l’assenza di God of War Ragnarok, lasciando un gran numero di fan davvero molto amareggiati.

Nei giorni scorsi, su internet si sono rincorse le voci secondo cui il titolo avrebbe fatto la sua comparsa proprio alla SGF, magari proprio con il reveal della data di uscita.

Tuttavia, dato che il gioco non è stato di fatto stato mostrato, i fan hanno utilizzato i social media per esprimere il loro dispiacere.

«Ancora nessun nuovo trailer», scrive l’utente kuruakama sul subreddit di God of War, accompagnato da un’immagine di Kratos dall’aspetto triste. Anche l’utente cynical_croissant ha condiviso il suo dolore, commentando: «Non posso credere di aver passato 2 ore ad aspettare un trailer e poi non ho avuto nulla».

Speriamo che le prossime settimane possano risollevare l’umore degli appassionati, magari con uno State of Play dedicato proprio al ritorno di Kratos e Atreus.

Del resto, solo pochi giorni fa Geeky Zone aveva lasciato intendere che God of War Ragnarok potrebbe uscire a settembre, in concomitanza con il merchandise ufficiale del gioco.

Se amate Kratos e Atreus recuperate anche il nostro colossale speciale, in cui facciamo il punto sul gioco in uscita prossimamente su PS4 e PS5.