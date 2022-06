God of War Ragnarok, nuovo evento State of Play in arrivo? C’è una data

La prossima settimana potrebbe davvero arrivare il momento di tornare a vedere in azione God of War Ragnarok: continuano infatti a farsi sempre più insistenti le voci che vogliono un nuovo evento State of Play dedicato in arrivo.

Il sequel di God of War (che potete acquistare a meno di 10 euro su Amazon) è infatti una delle esclusive PlayStation più attese, ma i fan sono ancora curiosi di scoprire se sarà confermato il lancio entro la fine dell’anno.

L’insider Tom Henderson si era già detto certo dell’arrivo di un nuovo evento State of Play in arrivo la prossima settimana, del quale adesso potremmo anche essere riusciti a scoprire una data.

L’indiscrezione arriva dal leaker The Snitch, che è riuscito a predire correttamente tanti nuovi annunci, tra i quali il recentissimo reveal del remake di Crisis Core: il nuovo evento dedicato a God of War Ragnarok si svolgerebbe il 30 giugno.

Come riportato da Push Square, il leaker ha infatti pubblicato come di consueto sui suoi profili social un indizio sul prossimo reveal: una divertente gif di Kratos con il numero «11110» in sequenza.

Tale cifra corrisponde al numero «30» in codice binario, lasciando dunque un forte indizio che il 30 giugno potremmo avere novità importanti sul lancio di God of War Ragnarok.

Il creative director Cory Barlog ha poi alimentato ulteriormente le indiscrezioni, pubblicando sul suo profilo social un’ulteriore gif a poche ore di distanza dal tweet di The Snitch:

Considerando che già nelle precedenti ore aveva deciso di rispondere a quei fan che chiedevano novità in merito a un possibile State of Play, invitandoli come farebbe Kratos a «stare calmi», sembrerebbe sempre più probabile un annuncio a tema nelle prossime ore.

Nel frattempo, suggeriamo come di consueto di prendere la notizia con le dovute precauzioni: presto scopriremo se sarà effettivamente arrivato il momento di rivedere Kratos in azione.

Se l’evento State of Play fosse confermato, si tratterebbe dell’occasione giusta per svelare la data d’uscita definitiva: la finestra di lancio potrebbe però essere già stata trapelata.