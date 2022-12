God of War Ragnarok, annunciato il New Game Plus: ecco quando arriverà

God of War Ragnarok ha accompagnato moltissimi giocatori nella fine di questo 2022, e nel 2023 tornerà a farlo con il New Game Plus.

L’avventura norrena di Kratos e Atreus, che potete recuperare su Amazon, è stata una di quelle più intense tra quelle che abbiamo vissuto ultimamente.



Ma ai giocatori non è bastata a quanto pare, perché fin da subito hanno richiesto la possibilità di imbarcarsi nell’onnipresente New Game Plus.

Una modalità sempre molto amata che anche i fan di Assassin’s Creed Valhalla stanno aspettando allo stesso modo. Quelli di God of War, però, ora possono gioire.

God of War Ragnarok avrà il suo New Game Plus, annunciato come regalo di Natale da Santa Monica Studio poco fa.

Il 2023 sarà l’anno dell’attesa modalità e vi dovrete preparare per ritornare sul gioco in primavera:

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023!

We’ll share more details once we get closer to the release! pic.twitter.com/vmv5X2USuW

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022