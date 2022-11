Assassin’s Creed Valhalla, ci sono novità per il New Game Plus

Assassin’s Creed Valhalla è il gioco dei record di Ubisoft, pieno di contenuti e cose da fare ma che, a quanto pare, ai giocatori non bastano.

L’ultimo episodio della fortunatissima serie, che potete trovare su Amazon ormai a prezzo ottimo, è stato un vero schiacciasassi in quanto a vendite rispetto agli altri episodi.

Un episodio che ha continuato a macinare record su record nonostante tutto, anche quando sembrava aver raggiunto il suo apice.

Valhalla ha in serbo delle sorprese per i giocatori PC nel prossimo futuro tra l’altro, mentre Ubisoft aggiorna riguardo il tanto richiesto New Game Plus.

Quella del New Game Plus è una feature che molti giocatori richiedono nelle produzioni più blasonate, e Assassin’s Creed Valhalla l’avrà mai?

Come riporta The Gamer, purtroppo i giocatori che l’attendevano dovranno farsene una ragione perché il New Game Plus non sarà mai in Valhalla.

Nonostante le richieste della community, Assassin’s Creed Valhalla non riceverà una modalità New Game Plus, come ha confermato Ubisoft di recente.

Il motivo risiede nella struttura peculiare del gioco che, secondo gli sviluppatori, non permetterebbe di creare quel tipo di rigiocabilità offerta da un titolo del genere:

«Durante le indagini sull’implementazione del New Game+, gli sviluppatori si sono resi conto che la profondità del gioco offriva opzioni limitate per rendere la rigiocabilità unica e gratificante», ha dichiarato Ubisoft in una recente nota.

C’è da dire che, effettivamente, Valhalla è uno dei videogiochi più grandi di tutto il franchise. È comprensibile, quindi, che gli sviluppatori non abbiano trovato un modo per far quadrare il tutto.

Il New Game Plus sarà quindi appannaggio di un prossimo Assassins’ Creed, che i fan vogliono che sia ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

Chissà che, invece, il franchise non torni alle sue origini e si dimentichi di tutte queste funzionalità. Secondo noi dovrebbe farlo.