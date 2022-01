God of War portatile è realtà e ce lo mostra Yoshida

God of War, il capolavoro di Santa Monica originariamente uscito per PS4, è da poco disponibile per tutti gli utenti PC.

L’edizione PC di God of War ha registrato numeri impressionanti sin da subito, andando così a sommarsi alle altre esclusive di casa PlayStation disponibili su personal computer.

Come vi abbiamo raccontato anche nella nostra recensione approfondita il porting su PC del celebre action adventure è assolutamente eccezionale.

Ora, in virtù dell’uscita ormai imminente di Steam Deck – la console portatile di Valve già ricca di titoli compatibili – sembra proprio che l’avventura di Kratos e figlio giri anche sulla piattaforma in questione, come testimoniato anche da Shuhei Yoshida.

Via Twitter, il capo della divisione di supporto e pubblicazione degli indie di PlayStation Studios ha pubblicato un’immagine della Steam Deck mentre sembra far girare senza problemi il titolo di Santa Monica Studios

Inutile dire che prima di gridare al miracolo il gioco andrebbe visto in movimento, sebbene i vari mesi di ottimizzazione permetteranno quasi certamente alla console Valve di fare girare la gran parte dei giochi compatibili senza problemi, incluso GOW.

Poco più in basso, trovate il tweet di Yoshida.

Ricordiamo che il porting per PC potrebbe essere stato realizzato talmente minuziosamente e attentamente da gettare le basi per il nuovo capitolo della serie che dovrebbe arrivare quest’anno, ossia God of War Ragnarok.

Ma non solo: avete letto anche che, nonostante God of War sia uscito su PC solamente da qualche giorno, già sono disponibili più di 10 mod da applicare al gioco.

Infine, se volete saperne di più su Steam Deck – inclusi prezzi, specifiche tecniche e differenze tra le varianti – nel nostro utilissimo ed esaustivo recap trovate tutto ciò che vi serve.