God of War, il Photo Mode spiegato da un vero fotografo

Negli ultimi mesi, il Photo Mode sta diventando un’opzione immancabile in ogni titolo d’azione e d’avventura che si rispetti. Sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo mostrato infatti numerose gallerie che mostrano scatti in-game davvero mozzafiato, spesso realizzate da fotografi professionisti o artisti digitali. God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon: Zero Dawn e tanti altri sono solo una piccola parte dei titoli presi sott’occhio dagli amanti della fotografia.

Ora, il professionista noto con il nome di “Mir_or_Image” ha deciso di sviscerare a modo la Modalità Foto dell’ultima avventura di Kratos e figlio, svelandone i segreti e le tecniche più particolari.

Uno screen di God of War su PS5.

Nel filmato che trovare poco più in basso il fotografo esamina ciò che rende il Photo Mode del titolo Santa Monica davvero unico nel suo genere, analizzando le varie impostazioni una ad una. I giocatori possono quindi vedere come utilizzare al meglio alcuni degli slider, soprattutto quelli assegnati al Focal Length e al cosiddetto F-Stop (ossia il meccanismo tecnico che determina l’apertura in una fotocamera reale).

Il risultato dell’intero processo lo screenshot perfetto di Kratos che ogni fan di God of War vorrebbe avere nella propria galleria multimediale (via GameRant).

Nelle scorse settimane avevamo anche visto da vicino le immagini scattate in Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dal professionista Petri Levälahti, oltre ai bellissimi screen realizzati dall’italiano Cristiano Bonora relativamente a Ghost of Tsushima, la suggestiva avventura open world sviluppata dal team Sucker Punch.

God of War è in ogni caso disponibile in esclusiva su console PS4 da diversi anni, nonostante il titolo sia ovviamente giocabile anche su piattaforma PS5 grazie alla retrocompatibilità della console (nel caso ne abbiate una dentro casa).

Al momento è anche in lavorazione il sequel, noto con il titolo di God of War Ragnarok, la cui uscita è genericamente prevista entro il 2021 (non si esclude un posticipo al 2022).