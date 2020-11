Marvel’s Spider-Man: Miles Morales impressiona fotografo professionista: i suoi scatti

Sempre più videogiochi propongono delle Modalità foto che permettono, con opzioni variabili, di sbizzarrirsi a catturare le proprie immagini durante le avventure videoludiche che si affrontano. Alcuni sono spogli e consentono di fare pochissime modifiche, altri sono ricchi e fanno gestire fuoco, esposizione, contrasto e via dicendo. Altri ancora, legano a tutto questo funzioni extra, come le sovrimpressioni e, nel caso di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, aggiungono perfino la possibilità di inserire delle luci di scena per illuminare gli scatti.

Quest’ultima feature ha impressionato Petri Levälahti, fotografo digitale professionista che cattura immagini promozionali in-game per lavoro presso EA Dice. Avevamo già visto i suoi lavori su giochi come The Last of Us – Part II, Ghost of Tsushima e Flight Simulator, ma questa volta Levälahti si è detto colpito da quella che ritiene essere, probabilmente, «la miglior modalità foto» che abbia trovato in un videogioco.

Anche noi abbiamo provato la modalità foto, ma i risultati di Levälahti sono leggermente superiori ai nostri

Nonostante abbia potuto testare il gioco “solo” su PlayStation 4 Pro, l’artista digitale ha catturato delle immagini davvero d’impatto, sfruttando pienamente le luci di scena che è possibile aggiungere per dare un tono unico ai propri scatti. Trovate di seguito le immagini.

Hold up. Did Sony just release the greatest photomode of all time? pic.twitter.com/QGnJ9BCLN2 — Petri Levälahti (@Berduu) November 12, 2020

Behind the scenes info from the shots I posted above, maybe someone will find these useful. pic.twitter.com/oDEDooi0Oj — Petri Levälahti (@Berduu) November 13, 2020

Visto che uno degli effetti della modalità permette di aggiungere dei commenti fumettistici sopra le immagini, Levälahti ha accompagnato gli scatti anche a dei dietro le quinte, dove ha spiegato che risultati si possono raggiungere con la gestione delle luci (e anche azzerando quelle naturali già presenti nella vostra scena). Visti gli scatti finali che mostra, siamo piuttosto sicuri che vorrete provarci anche voi!

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è disponibile su PS4 e PS5 – ma la console next-gen sarà in Europa solo dal 19 novembre prossimo. Nell’attesa, potete intrattenervi con la nostra video recensione che mostra tanto gameplay (senza spoiler).